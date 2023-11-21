Де жити дешевше. Скільки коштують квартири в Києві у порівнянні з Братиславою

Київ та Братислава: порівняння актуальних цін на житло

Ціни на квартири в Києві та Братиславі, як і в інших містах, залежать від багатьох факторів. Зокрема, від типу житла (квартира, будинок), його стану, місця розташування, площі житла та року будівництва житлового комплексу або приватного будинку.

Традиційно житло дорожче в центрі міста, але не завжди: якщо стан квартири незадовільний, це може зробити його набагато дешевшим, бо потребує вкладень в ремонтні роботи.

Київ вважається одним з найдорожчих міст в Україні, а Братислава – одним з найдорожчих міст у Словаччині, пояснює Антон Тараненко. Водночас обидва міста вважаються бюджетними за цінами на квартири порівняно із західною Європою.

"Ринок нерухомості в Словаччині сьогодні є одним із найпривабливіших серед європейських країн. Рівень життя тут досить високий, а ціни на житло поки що значно поступаються західним сусідам. Тенденція до зростання цін на словацьку нерухомість робить вкладення в купівлю квартири або будинку вигідним та перспективним", – каже він.

У Києві середня ціна за квадратний метр на первинному ринку нерухомості від 1 500 до 3 000 євро, тоді як у Братиславі – від 2 500 до 6 000 євро.

Найдорожчі квадратні метри у Братиславі – в історичному центрі міста. Приміром, двокімнатна квартира площею 58 квадратних метрів коштує близько 240 тисяч євро.

Квартира продається вже з готовим з ремонтом, меблями та обладнанням, таким як пральна машина, телевізор, холодильник, електрична духовка, витяжка та мікрохвильова піч.

Більш бюджетні райони столиці Словаччини:

Вракуня;

Подунайське Бискупице;

Вайнори;

Рача.

Середній діапазон цін на житло в цих районах – 100-150 тисяч євро за двокімнатну квартиру.

Найдорожче і найдешевше житло в Києві: приклади цін

"У столиці Україні найдорожче житло теж переважно розташоване у центральній частині міста. Найвищий за вартістю – Печерський район. В середньому житло коштує тут від 2 500 до 5 500 євро за квадратний метр", – наводить дані Антон Тараненко.

Наприклад, двокімнатна квартира площею 60 квадратних метрів з ремонтом та технікою у середньому коштує 180 тисяч євро.

Найнижча ціна квадратного метра – у Деснянському районі. Це близько 900 євро за квадратний метр. Двокімнатна квартира у новобудові, розташованій в цьому районі, в середньому коштує 60-70 тисяч євро.

В цілому нерухомість Братислави – це вигідний ринок для інвестицій, якщо ви розглядаєте купівлю житла на території ЄС. Як покупець ви будете проводити всі угоди за законодавством Європейського Союзу і отримаєте відносно низьку вартість самих квартир у порівнянні з іншими країнами Європи.

З іншого боку, житло в Києві обійдеться дешевше, і при зваженому підході така інвестиція теж стане надійним способом вкладення коштів навіть під час війни.