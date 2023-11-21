Где жить дешевле. Сколько стоят квартиры в Киеве в сравнении с Братиславой

Киев и Братислава: сравнение актуальных цен на жилье

Цены на квартиры в Киеве и Братиславе, как и других городах, зависят от многих факторов. В частности, от типа жилья (квартира, дом), его состояния, месторасположения, площади жилья и года строительства жилого комплекса или частного дома.

Традиционно жилье дороже в центре города, но не всегда: если состояние квартиры неудовлетворительное, это может сделать его намного дешевле, поскольку требует вложений в ремонтные работы.

Киев считается одним из самых дорогих городов в Украине, а Братислава – одним из самых дорогих в Словакии, поясняет Антон Тараненко. Вместе с тем, оба города считаются бюджетными по ценам на квартиры по сравнению с западной Европой.

"Рынок недвижимости в Словакии сегодня – один из самых привлекательных среди европейских стран. Уровень жизни здесь достаточно высокий, а цены на жилье пока значительно уступают западным соседям. Тенденция к росту цен на словацкую недвижимость делает вложение в покупку квартиры или дома выгодным и перспективным", – говорит он.

В Киеве средняя цена за квадратный метр на первичном рынке недвижимости от 1500 до 3000 евро, тогда как в Братиславе – от 2500 до 6000 евро.

Самые дорогие квадратные метры в Братиславе – в историческом центре города. К примеру, двухкомнатная квартира площадью 58 квадратных метров стоит около 240 тысяч евро.

Квартира продается уже с готовым с ремонтом, мебелью и оборудованием, таким как стиральная машина, телевизор, холодильник, электрическая духовка, вытяжка и микроволновка.

Более бюджетные районы столицы Словакии:

Вракуня;

Подунайское Бискупице;

Вайноры;

Рача.

Средний диапазон цен на жилье в этих районах – 100-150 тысяч евро за двухкомнатную квартиру.

Самое дорогое и самое дешевое жилье в Киеве: примеры цен

"В столице Украины самое дорогое жилье тоже в основном расположено в центральной части города. Самый высокий по стоимости – Печерский район. В среднем жилье стоит здесь от 2500 до 5500 евро за квадратный метр", – приводит данные Антон Тараненко.

К примеру, двухкомнатная квартира площадью 60 квадратных метров с ремонтом и техникой в среднем стоит 180 тысяч евро.

Самая низкая цена квадратного метра – в Деснянском районе. Это около 900 евро за квадратный метр. Двухкомнатная квартира в новостройке, расположенной в этом районе, в среднем стоит 60-70 тысяч евро.

В целом недвижимость Братиславы – это выгодный рынок для инвестиций, если вы рассматриваете покупку жилья на территории ЕС. Как покупатель вы будете совершать все сделки по законодательству Европейского Союза и получите относительно низкую стоимость самих квартир по сравнению с другими странами Европы.

С другой стороны, жилье в Киеве обойдется дешевле, и при взвешенном подходе такая инвестиция тоже станет надежным способом вложения даже во время войны.