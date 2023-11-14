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Подорожчання на 30%. Скільки коштує квартира в Києві у порівнянні з житлом в Туреччині

Вівторок 14 листопада 2023 13:39
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Подорожчання на 30%. Скільки коштує квартира в Києві у порівнянні з житлом в Туреччині Фото:Нерухомітсь в Києві та в Туреччині (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

У Києві за останній рік ціни на квартири на первинному ринку зросли на 34%, на вторинному ринку – на 17%. За даними Центрального банку Турецької Республіки, торік середня ціна на житло в країні зросла на 160,6% – це найбільше зростання за останнє десятиліття.

Скільки коштує житло в Туреччині у порівнянні з квартирою у Києві, у коментарі РБК-Україна розповів інвестор, експерт із закордонної нерухомості, засновник міжнародної девелоперської компанії ANTA Group Антон Тараненко.

Ціни на квартири в Туреччині: приклади цін

"Вартість житла в Туреччині, як і в Україні, залежать від району, типу нерухомості та зручностей. В країні, орієнтованій на туризм, ціни на нерухомість значно варіюються залежно від регіону: чим ближче житло до моря, тим воно дорожче", – говорить Антон Тараненко.

Приміром, усереднена вартість квартири у Стамбулі – близько 100 тисяч євро (біля 3.000.000 TRY).

Подорожчання на 30%. Скільки коштує квартира в Києві у порівнянні з житлом в ТуреччиніФото: Приклади цін на нерухомість в Туреччині, площею від 85 до 125 квадратних метрів (hepsiemlak.com)

На узбережжі та в популярних курортних регіонах ціни вищі. Середня вартість за квадратний метр у сучасних квартирах Аланії складає близько 1500-2000 доларів за квадратний метр.

"Ціни за квадратний метр у проектах елітної нерухомості з видом на море варіюються приблизно від 1600 до 4 600 тисяч доларів. Багато квартир у новобудовах продають з ремонтом, мебльованою кухнею та відремонтованою ванною кімнатою", – пояснює експерт.

Наприклад, мебльована трьохкімнатна квартира в Аланії у житловому комплексі на першій лінії біля моря коштує близько 200-250 тисяч доларів.

Подорожчання на 30%. Скільки коштує квартира в Києві у порівнянні з житлом в ТуреччиніФото: ataberkestate.com/turkey/antalya

У самому центрі популярної серед туристів Анталії квартира категорії бізнес-класу від забудовника на стадії будівництва буде коштувати від 167 тисяч євро за 53 метри квадратних.

Трикімнатна квартира коштує від 200 тисяч євро. За таку вартість потенційний власник отримає квартиру з ремонтом, готовим санвузлом та кухнею.

Якщо ви захочете здавати апартаменти в оренду, включається управляюча компанія, яка бере всі господарські клопоти на себе. За свої послуги компанія отримує 10−15% від доходу та займається всіма основними питаннями, пов'язаними зі здачею житла в оренду.

Скільки коштує житло в Києві: актуальна вартість

Попри війну та ракетні обстріли, столичний ринок житла не зупинився: відбуваються продажі та на первинці, і на вторинці. Вторинний ринок житла експерти з нерухомості вважають найбільш надійним способом вкладення інвестицій, але є сенс купувати й нове житло.

Станом на жовтень 2023 року, за даними порталу Лун Статистика, середня ціна квадратного метра в новобудовах столиці наразі становить 56 728 грн (приблизно 1 500 доларів).

При цьому цінова політика у районах столиці дуже різниться. Найнижча ціна квадратного метра у Деснянському районі – 36 400 грн (близько 1000 доларів за квадратний метр). Найдорожче житло в Києві традиційно у Печерському районі: 98 800 грн (2 700 доларів за квадратний метр).

Подорожчання на 30%. Скільки коштує квартира в Києві у порівнянні з житлом в ТуреччиніФото: Середня вартість квадратного метра в новобудовах столиці наразі становить 56 728 грн (facebook.com/varshavskymasyv)

Наприклад, у Голосіївському та Деснянському районах 1-кімнатна квартира у новобудові без ремонту та меблів коштує близько 45 000 доларів.

Однокімнатні квартири в новобудовах центральних районів Києва коштують від 114 000 доларів. Загалом середня ціна 1-кімнатної квартири у новобудові з ремонтом та меблями в центрі міста становить 220 000-300 000 доларів.

Як бачимо, ціни на квартири в Києві та в містах Туреччини можуть бути за деякими позиціями буквально однаковими: за ту саму ціну можна іноді знайти варіант житла і в Києві, і, наприклад, у Стамбулі. Але кожне місто має свою специфіку, і в тих же курортних містах Туреччини житло може бути суттєво дорожчим.

Відзначимо, всесвітньо відомий острів Балі в Індонезії привертає увагу комфортними умовами життя, а також широкими можливостями інвестицій. Ми писали, яке найдешевше житло на Балі можна придбати й скільки воно коштує.

Також стало відомо, скільки коштують квартири у Кракові та передмісті восени 2023 року.

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