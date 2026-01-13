Де загостриться фронт на півдні. В Силах оборони розкрили плани ворога

Він заявив, що ще одна ділянка лінії бойового зіткнення розташована поблизу населених пунктів Малі Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка і Мала Токмачка.

"Там, за даними нашої розвідки, противник намагається зібрати певну кількість особового складу на передових позиціях для того, щоб розпочати в майбутньому штурмові дії в напрямку Оріхова", - сказав Волошин.

За його словами, українська розвідка повідомила про отримання противником завдання просуватися далі в глибину оборони України і вийти на околиці Оріхова. Тому Сили оборони очікують загострення там ситуації за декілька днів.

"Крім того, за даними нашої розвідки, ворог збирає і зосереджує особовий склад в населеному пункті Білогір'я. Цей населений пункт знаходиться між Гуляйполем і Оріховим. З цього можна зробити висновок, що на цій ділянці фронту ворог також намагатиметься проводити штурмові дії", - зазначив речник Сил оборони Півдня.

Волошин додав, що росіяни також активно обстрілюють і завдають ударів по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення.

"Йдеться про такі населені пункти, як Оріхів, Комишуваха, Верхня Терса. За минулу добу ми зафіксували два з половиною десятки ударів і обстрілів цих населених пунктів. Тобто цивільне населення також потерпає від ворожих ударів", - повідомив він.