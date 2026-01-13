RU

Где обострится фронт на юге. В Силах обороны раскрыли планы врага

Фото: Силы обороны ожидают обострения ситуации в направлении Орехова (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерий Ульяненко, Ульяна Безпалько

Российские оккупанты собирают личный состав на передовых позициях для того, чтобы начать штурмовые действия в направлении Орехова.

Об этом спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал в комментарии РБК-Украина.

Он заявил, что еще один участок линии боевого соприкосновения расположен вблизи населенных пунктов Малые Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка и Малая Токмачка.

"Там, по данным нашей разведки, противник пытается собрать определенное количество личного состава на передовых позициях для того, чтобы начать в будущем штурмовые действия в направлении Орехова", - сказал Волошин.

По его словам, украинская разведка сообщила о получении противником задачи продвигаться дальше в глубину обороны Украины и выйти на окраины Орехова. Поэтому Силы обороны ожидают обострения там ситуации через несколько дней.

"Кроме того, по данным нашей разведки, враг собирает и сосредотачивает личный состав в населенном пункте Белогорье. Этот населенный пункт находится между Гуляйполем и Ореховым. Из этого можно сделать вывод, что на этом участке фронта враг также будет пытаться проводить штурмовые действия", - отметил спикер Сил обороны Юга.

Волошин добавил, что россияне также активно обстреливают и наносят удары по населенным пунктам, которые расположены вблизи линии боевого соприкосновения.

"Речь идет о таких населенных пунктах, как Орехов, Камышеваха, Верхняя Терса. За минувшие сутки мы зафиксировали два с половиной десятка ударов и обстрелов этих населенных пунктов. То есть гражданское население также страдает от вражеских ударов", - сообщил он.

 

Напомним, Волошин рассказал, что оккупанты атакуют позиции украинских войск в окрестностях Гуляйполя - с севера, юга и запада. По его словам, россияне не могут завести свои группы закрепления, а в самом городе продолжаются бои между штурмовыми группами.

Российская ФедерацияВойна в Украине