Де ворог штурмує найактивніше: Генштаб оновив карти боїв

Минулої доби противник здійснив 1 ракетний та 62 авіаційні удари, використавши шість ракет і 144 керовані авіабомби.

Також зафіксовано 4916 обстрілів, зокрема 134 із реактивних систем залпового вогню, та 5525 атак дронів-камікадзе.

Авіаційні удари агресора були спрямовані по районах населених пунктів Відрадне, Орестопіль, Покровське, Малинівка (Дніпропетровська область), Добропілля, Тернувате, Запоріжжя, Широке, Сонячне (Запорізька область) та Ольгівка (Херсонська область).

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один артилерійський засіб і три райони зосередження особового складу ворога.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник десять разів атакував позиції наших захисників, завдав чотирьох авіаударів, загалом скинув 10 керованих авіаційних бомб, та здійснив 189 обстрілів, зокрема 14 - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 12 атак противника в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 12 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Глушківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Борівська Андріївка, Греківка, Зарічне, Новоселівка та у бік населених пунктів Коровин Яр й Дружелюбівка.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 14 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Сіверська, Серебрянки, Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку відбулося два бойових зіткнення в районах населених пунктів Новомаркове та Віролюбівка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Федорівка, Шахове, Мирноград, Никанорівка, Родинське, Дорожнє, Новопавлівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 10 атак у районах населених пунктів Січневе, Вороне, Соснівка, Солодке, Привільне, Павлівка, Вербове та Першотравневе.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак росіян в районі Новомиколаївки та в напрямку Нового.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку на позиції Сил оборони у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.