Где враг штурмует активнее всего: Генштаб обновил карты боев

С начала суток вдоль всей линии фронта зафиксировано 169 боевых столкновений. Украинские воины продолжают активно уничтожать наступательный потенциал российских оккупантов как на передовой, так и в тылу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
За прошедшие сутки противник совершил 1 ракетный и 62 авиационных удара, использовав шесть ракет и 144 управляемые авиабомбы.
Также зафиксировано 4916 обстрелов, в том числе 134 из реактивных систем залпового огня, и 5525 атак дронов-камикадзе.
Авиационные удары агрессора были направлены по районам населенных пунктов Отрадное, Орестополь, Покровское, Малиновка (Днепропетровская область), Доброполье, Терноватое, Запорожье, Широкое, Солнечное (Запорожская область) и Ольговка (Херсонская область).
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно артиллерийское средство и три района сосредоточения личного состава врага.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник десять раз атаковал позиции наших защитников, нанес четыре авиаудара, всего сбросил 10 управляемых авиационных бомб, и осуществил 189 обстрелов, в том числе 14 - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак противника в районах Волчанска, Каменки и в сторону Двуречанского.
На Купянском направлении вчера состоялось 12 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Глушковка.
На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Боровская Андреевка, Грековка, Заречное, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Коровин Яр и Дружелюбовка.
На Славянском направлении Силы обороны отбили 14 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Северска, Серебрянки, Выемки и Федоровки.
На Краматорском направлении произошло два боевых столкновения в районах населенных пунктов Новомарково и Веролюбовка.
На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в направлении Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Федоровка, Шахово, Мирноград, Никаноровка, Родинское, Дорожное, Новопавловка, Новоэкономичное, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал.
На Александровском направлении противник вчера совершил 10 атак в районах населенных пунктов Январское, Вороное, Сосновка, Сладкое, Привольное, Павловка, Вербовое и Первомайское.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили пять атак россиян в районе Новониколаевки и в направлении Нового.
На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку на позиции Сил обороны в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек.
Также украинские воины обезвредили танк, две боевые бронированные машины, 13 артиллерийских систем, средство противовоздушной обороны.
А еще 248 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 65 единиц автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.