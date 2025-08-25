ua en ru
Де ворог кидає головні сили: з’явились свіжі карти боїв від Генштабу

Понеділок 25 серпня 2025 08:39
Де ворог кидає головні сили: з’явились свіжі карти боїв від Генштабу Фото: з’явились свіжі карти боїв від Генштабу (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Протягом минулої доби на лінії бойового зіткнення зафіксовано 159 атак російських військ, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Ворог завдав одного ракетного та 79 авіаційних ударів, застосувавши 130 керованих авіабомб та 4 711 дронів-камікадзе. Крім того, здійснено 4 735 обстрілів, у тому числі 26 - з РСЗВ.

Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили п’ять районів зосередження живої сили та техніки, чотири артилерійські системи, один командно-спостережний пункт та одну станцію РЕБ противника.

Авіаудари РФ по тилових районах

Російська авіація завдавала ударів по населених пунктах: Суми, Нова Гута, Стара Гута (Сумщина); Білогір’я (Запорізька обл.); Наддніпрянське, Львове (Херсонщина).

Напрямки бойових дій

Північно-Слобожанський та Курський напрямок - відбито 10 атак. Ворог завдав 14 авіаударів (23 КАБи) та здійснив 206 обстрілів, у тому числі один із РСЗВ.

Де ворог кидає головні сили: з’явились свіжі карти боїв від Генштабу

Південно-Слобожанський напрямок - зафіксовано 5 штурмів поблизу Вовчанська та в напрямку Дворічанського.

Де ворог кидає головні сили: з’явились свіжі карти боїв від Генштабу

Куп’янський напрямок - 10 атак у районах Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю.

Де ворог кидає головні сили: з’явились свіжі карти боїв від Генштабу

Лиманський напрямок - 20 штурмів на підступах до Нового Миру, Греківки, Торського, Іванівки, Рідкодуба, Карпівки та в напрямках Середнього, Дронівки, Шандриголового, Серебрянки.

Де ворог кидає головні сили: з’явились свіжі карти боїв від Генштабу

Сіверський напрямок -12 атак у районах Серебрянки, Федорівки, Виїмки, Переїзного та в бік Сіверська.

Де ворог кидає головні сили: з’явились свіжі карти боїв від Генштабу

Краматорський напрямок - 6 атак поблизу Майського та Часового Яру.

Де ворог кидає головні сили: з’явились свіжі карти боїв від Генштабу

Торецький напрямок - 5 штурмів неподалік Щербинівки та Русиного Яру.

Де ворог кидає головні сили: з’явились свіжі карти боїв від Генштабу

Покровський напрямок - найбільш інтенсивні бої: 46 атак у районах Затишка, Никанорівки, Нового Шахового, Новоекономічного, Удачного, Шахового, Миролюбівки, Миколаївки, Сухецького, Лисівки, Звірового та в напрямках Родинського, Новоукраїнки, Червоного Лимана, Покровська.

Де ворог кидає головні сили: з’явились свіжі карти боїв від Генштабу

Новопавлівський напрямок -31 атака поблизу Зеленого Поля, Іскри, Вільного Поля, Маліївки, Воскресенки, Шевченка, Темирівки та в бік Філії, Новомиколаївки, Новогеоргіївки і Комишувахи.

Де ворог кидає головні сили: з’явились свіжі карти боїв від Генштабу

Оріхівський напрямок - відбито 1 атаку біля Приморського.

Де ворог кидає головні сили: з’явились свіжі карти боїв від Генштабу

Гуляйпільський та Придніпровський напрямок - противник наступальних дій не проводив.

Де ворог кидає головні сили: з’явились свіжі карти боїв від Генштабу

Волинський та Поліський напрямок - ознак формування ударних угруповань ворога не зафіксовано.

Де ворог кидає головні сили: з’явились свіжі карти боїв від Генштабу

Втрати армії РФ

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 870 осіб.

Також українські воїни знешкодили один танк, вісім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 291 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 79 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.

