Где враг бросает главные силы: появились свежие карты боев от Генштаба

За прошедшие сутки на линии боевого соприкосновения зафиксировано 159 атак российских войск, сообщили в Генштабе ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Враг нанес один ракетный и 79 авиационных ударов, применив 130 управляемых авиабомб и 4 711 дронов-камикадзе. Кроме того, осуществлено 4 735 обстрелов, в том числе 26 - из РСЗО.

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пять районов сосредоточения живой силы и техники, четыре артиллерийские системы, один командно-наблюдательный пункт и одну станцию РЭБ противника.

Авиаудары РФ по тыловым районам

Российская авиация наносила удары по населенным пунктам: Сумы, Новая Гута, Старая Гута (Сумская область); Белогорье (Запорожская обл.); Надднепрянское, Львовское (Херсонская область).

Направления боевых действий

Северо-Слобожанское и Курское направление - отражено 10 атак. Враг нанес 14 авиаударов (23 КАБа) и совершил 206 обстрелов, в том числе один из РСЗО.

Южно-Слобожанское направление - зафиксировано 5 штурмов вблизи Волчанска и в направлении Двуречанского.

Купянское направление - 10 атак в районах Купянска, Западного, Голубовки и Зеленого Гая.

Лиманское направление - 20 штурмов на подступах к Новому Миру, Грековке, Торскому, Ивановке, Редкодубу, Карповке и в направлениях Среднего, Дроновки, Шандриголово, Серебрянки.

Северское направление -12 атак в районах Серебрянки, Федоровки, Выемки, Переездного и в сторону Северска.

Краматорское направление - 6 атак вблизи Майского и Часового Яра.

Торецкое направление - 5 штурмов неподалеку Щербиновки и Русиного Яра.

Покровское направление - наиболее интенсивные бои: 46 атак в районах Затишка, Никаноровки, Нового Шахтного, Новоэкономического, Удачного, Шахтного, Миролюбовки, Николаевки, Сухецкого, Лисовки, Звирово и в направлениях Родинского, Новоукраинки, Красного Лимана, Покровска.

Новопавловское направление -31 атака вблизи Зеленого Поля, Искры, Свободного Поля, Малиевки, Воскресенки, Шевченко, Темировки и в сторону Филиала, Новониколаевки, Новогеоргиевки и Камышевахи.

Ореховское направление - отбита 1 атака возле Приморского.

Гуляйпольское и Приднепровское направление - противник наступательных действий не проводил.

Волынское и Полесское направление - признаков формирования ударных группировок врага не зафиксировано.