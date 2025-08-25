ua en ru
Где враг бросает главные силы: появились свежие карты боев от Генштаба

Понедельник 25 августа 2025 08:39
Где враг бросает главные силы: появились свежие карты боев от Генштаба Фото: появились свежие карты боев от Генштаба (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

За прошедшие сутки на линии боевого соприкосновения зафиксировано 159 атак российских войск, сообщили в Генштабе ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Враг нанес один ракетный и 79 авиационных ударов, применив 130 управляемых авиабомб и 4 711 дронов-камикадзе. Кроме того, осуществлено 4 735 обстрелов, в том числе 26 - из РСЗО.

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пять районов сосредоточения живой силы и техники, четыре артиллерийские системы, один командно-наблюдательный пункт и одну станцию РЭБ противника.

Авиаудары РФ по тыловым районам

Российская авиация наносила удары по населенным пунктам: Сумы, Новая Гута, Старая Гута (Сумская область); Белогорье (Запорожская обл.); Надднепрянское, Львовское (Херсонская область).

Направления боевых действий

Северо-Слобожанское и Курское направление - отражено 10 атак. Враг нанес 14 авиаударов (23 КАБа) и совершил 206 обстрелов, в том числе один из РСЗО.

Где враг бросает главные силы: появились свежие карты боев от Генштаба

Южно-Слобожанское направление - зафиксировано 5 штурмов вблизи Волчанска и в направлении Двуречанского.

Где враг бросает главные силы: появились свежие карты боев от Генштаба

Купянское направление - 10 атак в районах Купянска, Западного, Голубовки и Зеленого Гая.

Где враг бросает главные силы: появились свежие карты боев от Генштаба

Лиманское направление - 20 штурмов на подступах к Новому Миру, Грековке, Торскому, Ивановке, Редкодубу, Карповке и в направлениях Среднего, Дроновки, Шандриголово, Серебрянки.

Где враг бросает главные силы: появились свежие карты боев от Генштаба

Северское направление -12 атак в районах Серебрянки, Федоровки, Выемки, Переездного и в сторону Северска.

Где враг бросает главные силы: появились свежие карты боев от Генштаба

Краматорское направление - 6 атак вблизи Майского и Часового Яра.

Где враг бросает главные силы: появились свежие карты боев от Генштаба

Торецкое направление - 5 штурмов неподалеку Щербиновки и Русиного Яра.

Где враг бросает главные силы: появились свежие карты боев от Генштаба

Покровское направление - наиболее интенсивные бои: 46 атак в районах Затишка, Никаноровки, Нового Шахтного, Новоэкономического, Удачного, Шахтного, Миролюбовки, Николаевки, Сухецкого, Лисовки, Звирово и в направлениях Родинского, Новоукраинки, Красного Лимана, Покровска.

Где враг бросает главные силы: появились свежие карты боев от Генштаба

Новопавловское направление -31 атака вблизи Зеленого Поля, Искры, Свободного Поля, Малиевки, Воскресенки, Шевченко, Темировки и в сторону Филиала, Новониколаевки, Новогеоргиевки и Камышевахи.

Где враг бросает главные силы: появились свежие карты боев от Генштаба

Ореховское направление - отбита 1 атака возле Приморского.

Где враг бросает главные силы: появились свежие карты боев от Генштаба

Гуляйпольское и Приднепровское направление - противник наступательных действий не проводил.

Где враг бросает главные силы: появились свежие карты боев от Генштаба

Волынское и Полесское направление - признаков формирования ударных группировок врага не зафиксировано.

Где враг бросает главные силы: появились свежие карты боев от Генштаба

Потери армии РФ

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 870 человек.

Также украинские воины обезвредили один танк, восемь боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 291 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, 79 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники оккупантов.

