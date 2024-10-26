Де візьмуть кошти на виплату тисячі гривень українцям: відповідь Мінекономіки

Під час вчорашнього відеозвернення український президент Володимир Зеленський анонсував виплати українцям, які почнуться вже від 1 грудня. Мова йде про тисячу гривень, яку зможе отримати кожен українець.

Однак в суспільстві почали рахувати, скільки коштів буде витрачено, та звідки держава візьме гроші на дану програму.

"Зараз називати суми некоректно. Попередня версія "єПідтримки" під час "ковіду" коштувала 8 млрд гривень. Фінальна сума цієї програми на ці 3 зимові місяці буде залежати від кількості українців, які захочуть скористуватися цією програмою", - пояснив Соболев.

Водночас він зауважив, що нових коштів з бюджету виділяти не будуть. Натомість будуть використані кошти, які були раніше виділені на різні програми підтримки.

"Це не нові кошти. Це кошти від існуючих програм, які ми переспрямуємо. Це кошти, які ми не встигаємо освоїти цього року. Крім того, ці кошти ми б точно не змогли спрямувати на армію, бо ці кошти були виділені донорами в наш бюджет, а там умова - не можна спрямовувати на військові видатки", - розповів заступник міністра економіки.