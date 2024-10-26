RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Где возьмут средства на выплату тысяч гривен украинцам: ответ Минэкономики

Фото: где возьмут средства на выплату тысячи гривен украинцам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

С декабря украинцы начнут получать единовременную финансовую помощь. Для выплат государство использует средства от ранее созданных программ.

Об этом заявил первый замминистра экономики Алексей Соболев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Во время вчерашнего видеообращения украинский президент Владимир Зеленский анонсировал выплаты украинцам, которые начнутся уже с 1 декабря. Речь идет о тысяче гривен, которую сможет получить каждый украинец.

Однако в обществе стали считать, сколько средств будет израсходовано, и откуда государство возьмет деньги на данную программу.

"Сейчас называть суммы некорректно. Предыдущая версия "Поддержки" во время "ковежи" стоила 8 млрд гривен. Финальная сумма этой программы на эти 3 зимних месяца будет зависеть от количества украинцев, которые захотят воспользоваться этой программой", - пояснил Соболев.

В то же время, он отметил, что новых средств из бюджета выделять не будут. Вместо этого будут использованы средства, ранее выделенные на различные программы поддержки.

Это не новые средства. Это средства от существующих программ, которые мы перенаправим. Это средства, которые мы не успеваем освоить в этом году. Кроме того, эти средства мы бы точно не смогли направить на армию, потому что эти средства были выделены донорами в наш бюджет. , а там условие - нельзя направлять на военные расходы", - рассказал замминистра экономики.

Напомним, что ранее Соболев рассказал, куда насчитают тысячу гривен помощи. Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЭкономика Украины