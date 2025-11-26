Де вигідніше купувати, а де - орендувати житло: нові розрахунки окупності по містах

Оренда чи купівля житла - питання, яке постає перед тисячами українців, особливо у великих містах. Аналітика ринку показує, що різниця між цими варіантами може бути суттєвою, а в окремих містах оренда за кілька років дорівнює вартості квартири.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані OLX Нерухомість.
Найшвидше власна квартира окупається у Дніпрі, Запоріжжі та Ужгороді.
Це означає, що у цих містах тривала оренда виходить дорожчою, ніж купівля, а інвестиції у власне житло можуть бути економічно вигіднішими.
У найбільших містах країни ситуація протилежна:
Тут вартість квадратного метра значно вища, тому орендувати житло у коротко- та середньостроковій перспективі дешевше, ніж інвестувати одразу у покупку.
У середньому по великих містах України оренда дорівнює вартості житла за 12-14 років. Це ключовий орієнтир для тих, хто зважує, що вигідніше у довгостроковій перспективі.
У містах із швидкою окупністю власна квартира може стати вигідною інвестицією. Особливо якщо скористатися державною програмою "єОселя", де кредити видають під 3-7% річних.
Це робить купівлю доступнішою та знижує реальний термін окупності.
Аналітики підсумовують, що ринок нерухомості в Україні залишається дуже різним. Якщо плануєте жити в певному місті понад 12-15 років - купівля може бути вигіднішою. Якщо ж найближчі роки можливі переїзди або змінні життєві обставини - оренда лишається більш гнучким варіантом.
Та у будь-якому випадку цифри показують: рішення варто ухвалювати, враховуючи не лише поточний бюджет, а й довгострокові плани.
Раніше РБК-Україна писало, що українці дедалі частіше орендують житло, і критерії вибору суттєво змінилися через війну. Під час вибору орендарі найперше дивляться на ціну, район, транспорт і інфраструктуру, але вперше серед ключових вимог опинилася безпека - наявність укриття, автономності та відсутність стратегічних об’єктів поруч.
Також ми розповідали, що у листопаді орендні ціни в Україні змінювалися по-різному: Ужгород, Львів та Івано-Франківськ показали зростання, тоді як у Києві та частині східних міст оренда подешевшала. Експерти відзначають зниження попиту на 20-30% та вплив відключень світла: житло без автономного живлення стає менш популярним і часто дешевшає.