Де ветеранам в Україні шукати роботу: добірка організацій, які надають працевлаштування

Платформа "Курс"

Наразі на платформі розміщують навчальні курси від компаній-роботодавців винятково для ветеранів.

Ветеран записується на навчання, проходить тестування та після успішного складання отримує запрошення на співбесіду від роботодавця.

Наразі партнерами платформи є "Укрзалізниця", "Kernel", "Arterium" і "Ковальська". Вони дають можливість ветеранам знайти роботу у сферах безпеки, агропромисловості, фармацевтичного виробництва та будівництва.

"Зараз платформа працює в тестовому режимі, але вже працевлаштовує. Команда проєкту також пропонує всім охочим ветеранам і ветеранкам доєднатись до розбудови сервісу, беручи участь у формуванні майбутнього функціоналу", - розповів у коментарі менеджер з маркетингу Вадим Федорчук.

Lobby X

Рекрутингова агенція пропонує не лише роботу безпосередньо на військовій службі, а для ветеранів. Для того, щоб переглянути доступні пропозиції, на головній сторінці в розділі "Сектори" обрати хештег "veterans".

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Тоді перед шукачем відкриються вакансії, які є на сайті. Наприклад, на момент написання матеріалу через Lobby X роботодавці шукали викладача курсу військової справи, кравця та менеджера ветеранського відділу.

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Work.ua

На головній сторінці сайту потрібно перейти в розділ "Вакансії за категоріями", там - "Робота для ветеранів". Перед вами з'явиться перелік сфер роботи з кількістю вакансій у них.

Наприклад, перейдімо в галузь "Транспорт, автобізнес". І перед пошукачем відкривається низка пропозицій, з яких він може обирати.

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Happy Monday

Це спеціалізоване видання про кар'єру та працевлаштування. У них на сайті в розділі з вакансіями потрібно обрати у фільтрах "Вакансії для героїв".

Навпроти цього фільтру вказана кількість доступних на сайті вакансій. Далі потрібно натиснути "Показати вакансії".

Крім того, на сайті можна знайти роботу для ВПО.

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ГО "Боривітер"

Організація надає безкоштовну підготовку військовослужбовцям за сімома напрямами:

БпЛА літакового та мультироторного типу

FPV-дрони

військовий зв'язок

військове управління

топографія

психологічна підготовка

вивчення та впровадження досвіду

За весь період існування "Боривітер" випустив понад 23 000 курсантів.

"Ми надаємо робочі місця ветеранам відповідно до їхніх навичок та умінь. Для ветеранів дуже природно повертатись до знайомого їм середовища, тобто в оборонну сферу. Ми забезпечуємо навчання, стажування за потреби та маємо цілу низку спеціалізацій", - розповіли нам в організації.

Волонтерський хаб "Порт юа"

Організація працює за кількома напрямками: юридична допомога дійсним військовослужбовцям та їхнім родинам, ветерани, допомога ветеранам, які повністю втратили зір, психологічна допомога жінкам з родин ветеранів або військовослужбовців, а також діти та підлітки.

Стосовно адаптації після втрати зору, ветеран проходить кілька етапів залежно від ситуації. Спеціалісти навчать його орієнтуватися в просторі, нададуть психологічну та юридичну підтримку.

Надалі йому допоможуть перекваліфікуватися.

"Це може бути здобуття іншої вищої освіти. У нас був випадок, коли ветеран вирішив вступати в університет для здобуття психологічної освіти. Інший - з нашою допомогою закінчив курс масажистів і працює. Багато хто айтішниками хоче бути надалі", - каже менеджер хабу Марина Наконечна.

Де ветеранам шукати роботу (фото: Getty Images)

Хаб співпрацює з роботодавцями, з якими комунікують з приводу працевлаштування ветеранів

"У нас є база роботодавців, з якими ми спілкуємося, дружимо. Вони знають, що ми цим займаємося. Вони відкриті до того, щоб брати на роботу хлопців і дівчат, тому так це й відбувається", - розповідає дівчина.

Вона додає, що наразі запитів про працевлаштування ветеранів у фонд не було. Проте організація готова йти на таку співпрацю.

"Якщо він психологічно готовий, ми можемо глянути цей момент. Тому що багатьом ветеранам та їхнім сім'ям комфортно спілкуватися з людиною, яка через це пройшла", - наголошує Марина.