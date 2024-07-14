Где ветеранам в Украине искать работу: подборка организаций, предоставляющих трудоустройство

Платформа "Курс"

Сейчас на платформе размещают обучающие курсы от компаний-работодателей исключительно для ветеранов.

Ветеран записывается на обучение, проходит тестирование и после успешной сдачи получает приглашение на собеседование от работодателя.

Сейчас партнерами платформы являются "Укрзализныця", "Kernel", "Arterium" и "Ковальськая". Они позволяют ветеранам найти работу в сферах безопасности, агропромышленности, фармацевтического производства и строительства.

"Сейчас платформа работает в тестовом режиме, но уже трудоустраивает. Команда проекта также предлагает всем желающим ветеранам и ветеранкам присоединиться к развитию сервиса, участвуя в формировании будущего функционала", - рассказал менеджер по маркетингу Вадим Федорчук.

Lobby X

Рекрутинговое агентство предлагает не только работу непосредственно на военной службе, но и для ветеранов. Чтобы просмотреть доступные предложения, на главной странице в разделе "Сектора" выбрать хештег "veterans".

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Тогда перед соискателем откроются вакансии, которые есть на сайте. К примеру, на момент написания материала через Lobby X работодатели искали преподавателя курса военного дела, портного и менеджера ветеранского отдела.

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Work.ua

На главной странице сайта нужно перейти в раздел "Вакансии по категориям", там - "Работа для ветеранов". Перед вами появится список сфер работы с количеством вакансий в них.

К примеру, перейдем в отрасль "Транспорт, автобизнес". И перед соискателем открывается ряд предложений, из которых он может выбирать.

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Happy Monday

Это специализированное издание о карьере и трудоустройстве. У них на сайте в разделе с вакансиями нужно выбрать в фильтрах "Вакансии для героев".

Напротив этого фильтра указано количество доступных на сайте вакансий. Далее следует нажать "Показать вакансии".

Кроме того, на сайте можно найти работу для ВПЛ.

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ОО "Боривітер"

Организация предоставляет бесплатную подготовку военнослужащим по семи направлениям:

БпЛА самолетного и мультироторного типа

FPV-дроны

военная связь

военное управление

топография

психологическая подготовка

изучение и внедрение опыта

За весь период существования "Боривітер" выпустил более 23 000 курсантов.

"Мы предоставляем рабочие места ветеранам в соответствии с их навыками и умениями. Для ветеранов очень естественно возвращаться в знакомую им среду, то есть в оборонную сферу. Мы обеспечиваем обучение, стажировку при необходимости и имеем целый ряд специализаций", - рассказали нам в организации.

Волонтерский хаб "Порт Юа"

Организация работает по нескольким направлениям: юридическая помощь действительным военнослужащим и их семьям, ветераны, помощь полностью потерявшим зрение ветеранам, психологическая помощь женщинам из семей ветеранов или военнослужащих, а также дети и подростки.

Что касается адаптации после потери зрения, ветеран проходит несколько этапов в зависимости от ситуации. Специалисты научат его ориентироваться в пространстве, окажут психологическую и юридическую поддержку.

В дальнейшем ему помогут переквалифицироваться.

"Это может быть получение другого высшего образования. У нас был случай, когда ветеран решил поступать в университет для получения психологического образования. Другой - с нашей помощью окончил курс массажистов и работает. Многие айтишниками хотят быть в дальнейшем", - говорит менеджер хаба Марина Наконечная.

Где ветеранам искать работу (фото: Getty Images)

Хаб сотрудничает с работодателями, с которыми общаются по поводу трудоустройства ветеранов

"У нас есть база работодателей, с которыми мы общаемся, дружим. Они знают, что мы этим занимаемся. Они открыты для того, чтобы брать на работу парней и девушек, поэтому так это и происходит", - рассказывает девушка.

Она добавляет, что запросов о трудоустройстве ветеранов в фонд не было. Однако организация готова идти на такое сотрудничество.

"Если он психологически готов, мы можем посмотреть этот момент. Потому что многим ветеранам и их семьям комфортно общаться с человеком, который через это прошел", - отмечает Марина.