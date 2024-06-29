Компанії віддають перевагу роботі з ветеранами: які умови для них пропонують
Через два роки від початку повномасштабної війни на український ринок праці починають повертатися військові. Причому часто ветерани шукають цивільну роботу.
РБК-Україна дослідило, чи готові великі та маленькі компанії до співпраці з ветеранами та які умови роботи пропонують.
Скільки компаній готові працювати з ветеранами
За даними дослідження Work.ua, у середньому 54% роботодавців готові наймати ветеранів.
- У компаніях, де працюють понад 1 000 співробітників, цей показник становить 59%.
- Компанії 50-250 співробітниками виражають готовність на 51%.
Важливим є той факт, що наразі в багатьох компаніях вже є чинні військовослужбовці. Тому якщо робоче місце зберігається, людина повернеться до своїх обов'язків, але вже в статусі ветерана.
Статистика говорить, що 78% опитаних компаній підтримують зв'язок з працівниками, які зараз служать, та їхніми родинами.
Як змінюється ринок праці
СЕО сайту з пошуку роботи robota.ua Валерій Решетняк розповів, що наразі на їхній платформі до 110 000 вакансій. Порівняно з періодом до повномасштабної війни ця кількість виросла.
"І це лише на нашому сайті. З іншого боку з України поїхали понад шість мільйонів людей. Конкуренція за співробітників величезна. Це не ідеальна ситуація для бізнесу, але попит на працівників, зокрема ветеранів, найближчі роки буде великим", - зауважив він.
Дослідження Work.ua демонструє, що 47% компаній вказують в описах вакансій, що відкриті для найму ветеранів.
А 42%, закриваючи вакансії, віддають перевагу ветеранам.
Переважна більшість компаній в Україні готові до роботи з ветеранами та забезпечують їм для цього комфортні умови (фото: Getty Images)
Умови роботи та адаптація для ветеранів
Для людини, яка повернулася після бойових дій і починає будувати життя знову, важливо відчувати себе в безпеці та комфорті. Тому роботодавцям потрібно забезпечити психологічні та фізичні умови.
За результатами дослідження Work.ua, у 46% роботодавців не забезпечений зручний фізичний доступ до робочого місця та всіх необхідних локацій для людей з порушенням зору, слуху, на колісних кріслах чи на милицях.
Натомість у 33% роботодавців такий доступ забезпечено частково.
Атмосфера в робочому колективі також посідає не останню сходинку в адаптації людей із пережитим травматичним досвідом. Для того, аби забезпечити психологічний комфорт, 12% опитаних компаній пройшли навчання зі співпраці та спілкування з ветеранами.
Ба більше - 60% роботодавців практикують закріплення ментора за кожним новим співробітником (не лише для ветеранів), який допомагає адаптуватися в компанії.
Валерій Решетняк зазначив, що їхній сайт запустив спеціальний тег для роботодавців - "надаю перевагу ветерану". Його потрібно встановити на відкритій посаді.
Таким чином колишні військовослужбовці, шукаючи роботу, зможуть знайти ту, де їм надають перевагу. Це заощаджує час для працевлаштування.
Раніше ми ділилися порадами, як військовому лише з бойовим досвідом знайти цивільну роботу.
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Під час написання матеріалу використовувалися джерела: коментарі керівниці проєкту "Назустріч" Work.ua Анастасії Розлуцької, виступ СЕО robota.ua Валерія Решетняка під час Конгресу ветеранських і бізнес-об'єднань.
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