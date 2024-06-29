Компанії віддають перевагу роботі з ветеранами: які умови для них пропонують

Через два роки від початку повномасштабної війни на український ринок праці починають повертатися військові. Причому часто ветерани шукають цивільну роботу.

РБК-Україна дослідило, чи готові великі та маленькі компанії до співпраці з ветеранами та які умови роботи пропонують.

Скільки компаній готові працювати з ветеранами

За даними дослідження Work.ua, у середньому 54% роботодавців готові наймати ветеранів.

У компаніях, де працюють понад 1 000 співробітників, цей показник становить 59%.

Компанії 50-250 співробітниками виражають готовність на 51%.

Важливим є той факт, що наразі в багатьох компаніях вже є чинні військовослужбовці. Тому якщо робоче місце зберігається, людина повернеться до своїх обов'язків, але вже в статусі ветерана.

Статистика говорить, що 78% опитаних компаній підтримують зв'язок з працівниками, які зараз служать, та їхніми родинами.

Як змінюється ринок праці

СЕО сайту з пошуку роботи robota.ua Валерій Решетняк розповів, що наразі на їхній платформі до 110 000 вакансій. Порівняно з періодом до повномасштабної війни ця кількість виросла.

"І це лише на нашому сайті. З іншого боку з України поїхали понад шість мільйонів людей. Конкуренція за співробітників величезна. Це не ідеальна ситуація для бізнесу, але попит на працівників, зокрема ветеранів, найближчі роки буде великим", - зауважив він.

Дослідження Work.ua демонструє, що 47% компаній вказують в описах вакансій, що відкриті для найму ветеранів.

А 42%, закриваючи вакансії, віддають перевагу ветеранам.

Переважна більшість компаній в Україні готові до роботи з ветеранами та забезпечують їм для цього комфортні умови (фото: Getty Images)

Умови роботи та адаптація для ветеранів

Для людини, яка повернулася після бойових дій і починає будувати життя знову, важливо відчувати себе в безпеці та комфорті. Тому роботодавцям потрібно забезпечити психологічні та фізичні умови.

За результатами дослідження Work.ua, у 46% роботодавців не забезпечений зручний фізичний доступ до робочого місця та всіх необхідних локацій для людей з порушенням зору, слуху, на колісних кріслах чи на милицях.

Натомість у 33% роботодавців такий доступ забезпечено частково.

Атмосфера в робочому колективі також посідає не останню сходинку в адаптації людей із пережитим травматичним досвідом. Для того, аби забезпечити психологічний комфорт, 12% опитаних компаній пройшли навчання зі співпраці та спілкування з ветеранами.

Ба більше - 60% роботодавців практикують закріплення ментора за кожним новим співробітником (не лише для ветеранів), який допомагає адаптуватися в компанії.

Валерій Решетняк зазначив, що їхній сайт запустив спеціальний тег для роботодавців - "надаю перевагу ветерану". Його потрібно встановити на відкритій посаді.

Таким чином колишні військовослужбовці, шукаючи роботу, зможуть знайти ту, де їм надають перевагу. Це заощаджує час для працевлаштування.