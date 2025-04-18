Де Великдень дорожчий - у Польщі чи Україні? Порівнюємо ціни на базові продукти

Зараз у Польщі на постійній основі проживає 1,55 мільйона українців. Більшість із них на Великодні свята залишаться за кордоном, але дотримуватимуться рідних звичаїв.
РБК-Україна розповідає, яка вартість великодніх продуктів в Україні та Польщі, і де дорожче.
Цьогоріч великодній кошик із базовим наповненням обійдеться українцям у 427 гривень. Що на третину дорожче, ніж торік. Якщо до нього додати ковбасу і сир - 847 гривень. А у разі доповнення кагором, огірками й помідорами, вартість кошика зросте до 1 185 гривень.
Ціни на паску залежать від розміру випічки та її наповнення. Найдешевше обрядову здобу можна купити у торгових мережах, найдорожче продають в авторських кондитерських.
Вартість паски:
Приготування паски вдома 3-4 штук вагою по 500-600 грамів за класичним рецептом обійдеться у 314 гривень.
Ціни на інші великодні продукти:
Вартість кошика 2025 (інфографіка УКАБ)
За підрахунками польського Центру соціально-економічних досліджень, великодній кошик цьогоріч подорожчав на 7% і тепер його ціна становить 65 злотих (715 гривень). Загалом на свято сім’я з чотирьох осіб може витратити до 1200 злотих (13 200 гривень).
За рік у Польщі подорожчало масло - на 13,8%, а також деякі види м'ясного, наприклад біла ковбаса (+11,7%) і шинка (+10,8%). Водночас краківська ковбаса подешевшала на 14,3%.
Готова паска в кондитерській коштує в середньому 26-40 злотих (286-440 гривень).
Ціни на паску:
Вартість приготування домашньої великодньої паски може коливатися від 15 до 30 злотих (165-330 гривень), а якщо додати сухофрукти, то навіть до 50 злотих (550 гривень).
Ціни інші великодні продукти:
Додамо також, що у Польщі склад традиційного кошика відрізняється від українського. Туди входять:
Оскільки вміст кошиків різний, то доцільно порівнювати ціни на окремі продукти. Кисломолочний сир в обох країнах практично в одну ціну, в Україні дешевші яйця, але дорожчий бекон. У Польщі трішки дорожчі паски, але дещо дешевші ковбаси.
Читайте також про те, що вартість паски в Україні за рік зросла на 38%. Ціна на обрядову випічку зросла, оскільки за цей час масло подорожчало на 71% (зараз ціна складає 121 гривню за 200 грамів), молоко (+31%, 30 гривень за 500 грамів) та яйця (+61%, 58 гривень за 8 штук).
Раніше ми робили детальний огляд, скільки коштує паска у різних торгових мережах.
Під час підготовки матеріалу використали: strefabiznesu.pl, tvn24.pl, дані УКАБ та Мінфіну.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.