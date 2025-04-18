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Де Великдень дорожчий - у Польщі чи Україні? Порівнюємо ціни на базові продукти

Скільки коштують великодні продукти в Україні та Польщі (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Зараз у Польщі на постійній основі проживає 1,55 мільйона українців. Більшість із них на Великодні свята залишаться за кордоном, але дотримуватимуться рідних звичаїв.

РБК-Україна розповідає, яка вартість великодніх продуктів в Україні та Польщі, і де дорожче.

Які ціни на великодні продукти в Україні

Цьогоріч великодній кошик із базовим наповненням обійдеться українцям у 427 гривень. Що на третину дорожче, ніж торік. Якщо до нього додати ковбасу і сир - 847 гривень. А у разі доповнення кагором, огірками й помідорами, вартість кошика зросте до 1 185 гривень.

Ціни на паску залежать від розміру випічки та її наповнення. Найдешевше обрядову здобу можна купити у торгових мережах, найдорожче продають в авторських кондитерських. 

Вартість паски:

  • від 32 гривень за паску на 200 грамів;
  • від 114 гривень за паску на 500 грамів;
  • від 400 гривень за сирну паску від 670 грамів;
  • від 700 гривень у кондитерських (не масове виробництво).

Приготування паски вдома 3-4 штук вагою по 500-600 грамів за класичним рецептом обійдеться у 314 гривень.

Ціни на інші великодні продукти:

  • яйця - 73 гривні за десяток;
  • кисломолочний сир - 93 гривні за 300 грамів;
  • варено-копчена салямі - 282 гривень за кілограм;
  • бекон - 473 гривень за кілограм;
  • буженина - 571 гривня за кілограм;
  • сало солене - 264 гривень за кілограм;
  • корінь хрону - від 28 гривень за 100 грамів;
  • кагор - від 99 гривень за пляшку.

Вартість кошика 2025 (інфографіка УКАБ)

Скільки коштують великодні продукти у Польщі

За підрахунками польського Центру соціально-економічних досліджень, великодній кошик цьогоріч подорожчав на 7% і тепер його ціна становить 65 злотих (715 гривень). Загалом на свято сім’я з чотирьох осіб може витратити до 1200 злотих (13 200 гривень).

За рік у Польщі подорожчало масло - на 13,8%, а також деякі види м'ясного, наприклад біла ковбаса (+11,7%) і шинка (+10,8%). Водночас краківська ковбаса подешевшала на 14,3%.

Готова паска в кондитерській коштує в середньому 26-40 злотих (286-440 гривень).

Ціни на паску:

  • паска (50 г) - 4,90 злотих (53,9 гривні);
  • шоколадна паска - (400 г) 27,90 злотих (306,9 гривні);
  • паска із сухофруктами (320 г) - 19,90 злотих (218,9 гривні);
  • паска (400 г) - 21,90 злотих (240 гривень).

Вартість приготування домашньої великодньої паски може коливатися від 15 до 30 злотих (165-330 гривень), а якщо додати сухофрукти, то навіть до 50 злотих (550 гривень).

Ціни інші великодні продукти:

  • ковбаса біла - від 16 злотих за кілограм (176 гривень); 
  • ковбаса краківська - від 40 злотих за кілограм (440 гривень);
  • бекон - від 28 злотих за кілограм (308 гривень);
  • яйця - 13 злотих за десяток (143 гривні);
  • кисломолочний сир - 7,5 злотих за 250 грамів (82,5 гривні);
  • кагор - від 19 злотих за пляшку (209 гривень).

Ціни на паску у Польщі  (скриншот)

Додамо також, що у Польщі склад традиційного кошика відрізняється від українського. Туди входять:

  • яйця;
  • баночка майонезу і хрону;
  • хліб пшеничний і цільнозерновий;
  • шинка;
  • ковбаса біла і краківська;
  • йогурт натуральний;
  • масло;
  • плитка гіркого шоколаду і плитка молочного;
  • сіль.

Оскільки вміст кошиків різний, то доцільно порівнювати ціни на окремі продукти. Кисломолочний сир в обох країнах практично в одну ціну, в Україні дешевші яйця, але дорожчий бекон. У Польщі трішки дорожчі паски, але дещо дешевші ковбаси. 

Читайте також про те, що вартість паски в Україні за рік зросла на 38%. Ціна на обрядову випічку зросла, оскільки за цей час масло подорожчало на 71% (зараз ціна складає 121 гривню за 200 грамів), молоко (+31%, 30 гривень за 500 грамів) та яйця (+61%, 58 гривень за 8 штук).

Раніше ми робили детальний огляд, скільки коштує паска у різних торгових мережах.

Під час підготовки матеріалу використали: strefabiznesu.pl, tvn24.pl, дані УКАБ та Мінфіну.

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