Где Пасха дороже - в Польше или Украине? Сравниваем цены на базовые продукты

Сейчас в Польше на постоянной основе проживает 1,55 миллиона украинцев. Большинство из них на Пасхальные праздники останутся за границей, но будут придерживаться родных обычаев.
РБК-Украина рассказывает, какая стоимость пасхальных продуктов в Украине и Польше, и где дороже.
В этом году пасхальная корзина с базовым наполнением обойдется украинцам в 427 гривен. Что на треть дороже, чем в прошлом году. Если к ней добавить колбасу и сыр - будет 847 гривен. А в случае дополнения кагором, огурцами и помидорами, стоимость корзины возрастет до 1 185 гривен.
Цены на паску зависят от размера выпечки и ее наполнения. Дешевле всего обрядовую сдобу можно купить в торговых сетях, дороже всего продают в авторских кондитерских.
Стоимость паски:
Приготовление паски дома 3-4 штук весом по 500-600 граммов по классическому рецепту обойдется в 314 гривен.
Цены на другие пасхальные продукты:
Стоимость корзины 2025 (инфографика УКАБ)
По подсчетам польского Центра социально-экономических исследований, пасхальная корзина в этом году подорожала на 7% и теперь ее цена составляет 65 злотых (715 гривен). Всего на праздник семья из четырех человек может потратить до 1200 злотых (13 200 гривен).
За год в Польше подорожало сливочное масло - на 13,8%, а также некоторые виды мясного, например белая колбаса (+11,7%) и ветчина (+10,8%). В то же время краковская колбаса подешевела на 14,3%.
Готовая паска в кондитерской стоит в среднем 26-40 злотых (286-440 гривен).
Цены на паски:
Стоимость приготовления домашней паска может колебаться от 15 до 30 злотых (165-330 гривен), а если добавить сухофрукты, то даже до 50 злотых.
Цены на другие пасхальные продукты:
Добавим также, что в Польше состав традиционной корзины отличается от украинской. Туда входят:
Поскольку содержимое корзин разное, то целесообразно сравнивать цены на отдельные продукты. Творог в обеих странах практически в одну цену, в Украине дешевле яйца, но дороже бекон. В Польше немного дороже паски, но несколько дешевле колбаса.
Читайте также о том, что стоимость паски в Украине за год выросла на 38%. Цена на обрядовую выпечку выросла, поскольку за это время сливочное масло подорожало на 71% (сейчас цена составляет 121 гривну за 200 граммов), молоко (+31%, 30 гривен за 500 граммов) и яйца (+61%, 58 гривен за 8 штук).
Ранее мы делали подробный обзор, сколько стоит паски в различных торговых сетях.
При подготовке материала использовали: strefabiznesu.pl, tvn24.pl, данные УКАБ и Минфина.
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