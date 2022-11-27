UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Де в Україні найгірша та найкраща ситуація з мобільним зв'язком: названі регіони

Фото: стало відомо, в яких регіонах України найкраща та найгірша ситуація з мобільним зв'язком (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Станом на неділю, 27 листопада, найкраща ситуація з мобільним зв'язком спостерігається у низці центральних, східних та західних регіонах України. При цьому проблеми зі зв'язком фіксують у Запорізькій та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку в Telegram.

У Держспецзв'язку зазначають, що доступність базових станцій мобільного зв'язку в Україні перевищує 83%.

Найкраща ситуація зі зв'язком у Чернівецькій, Черкаській, Хмельницькій, Сумській, Рівненській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та Закарпатській областях, де доступність базових станцій перевищує 90%.

Проблеми з мобільним зв'язком можуть відчути жителі Одеської області, у якій доступно близько 70% базових станцій.

За інформацією Держспецзв'язку, ще гірша ситуація у Запорізькій області - там працює близько 50% базових станцій. Це з постійними обстрілами окупантів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, щоу Києві 27 листопада майже відновили електроживлення, воду, тепло та зв'язок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаЗапорожская областьГосспецсвязи