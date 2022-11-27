Де в Україні найгірша та найкраща ситуація з мобільним зв'язком: названі регіони

Станом на неділю, 27 листопада, найкраща ситуація з мобільним зв'язком спостерігається у низці центральних, східних та західних регіонах України. При цьому проблеми зі зв'язком фіксують у Запорізькій та Одеській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку в Telegram.
У Держспецзв'язку зазначають, що доступність базових станцій мобільного зв'язку в Україні перевищує 83%.
Найкраща ситуація зі зв'язком у Чернівецькій, Черкаській, Хмельницькій, Сумській, Рівненській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та Закарпатській областях, де доступність базових станцій перевищує 90%.
Проблеми з мобільним зв'язком можуть відчути жителі Одеської області, у якій доступно близько 70% базових станцій.
За інформацією Держспецзв'язку, ще гірша ситуація у Запорізькій області - там працює близько 50% базових станцій. Це з постійними обстрілами окупантів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, щоу Києві 27 листопада майже відновили електроживлення, воду, тепло та зв'язок.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.