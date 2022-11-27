Где в Украине худшая и лучшая ситуация с мобильной связью: названы регионы

В Госспецсвязи отмечают, что доступность базовых станций мобильной связи по Украине превышает 83%.

Лучшая ситуация со связью в Черновицкой, Черкасской, Хмельницкой, Сумской, Ровенской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и Закарпатской областях, где доступность базовых станций превышает 90%.

Трудности с мобильной связью могут ощутить жители Одесской области, в которой доступны около 70% базовых станций.

По информации Госспецсвязи, еще хуже ситуация в Запорожской области - там работает около 50% базовых станций. Это связано с постоянными обстрелами оккупантов.