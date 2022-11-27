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Где в Украине худшая и лучшая ситуация с мобильной связью: названы регионы

Фото: стало известно, в каких регионах Украины лучшая и худшая ситуация с мобильной связью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

По состоянию на воскресенье, 27 ноября, лучшая ситуация с мобильной связью наблюдается в ряде центральных, восточных и западных регионах Украины. При этом проблемы со связью фиксируют в Запорожской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи в Telegram.

В Госспецсвязи отмечают, что доступность базовых станций мобильной связи по Украине превышает 83%.

Лучшая ситуация со связью в Черновицкой, Черкасской, Хмельницкой, Сумской, Ровенской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и Закарпатской областях, где доступность базовых станций превышает 90%.

Трудности с мобильной связью могут ощутить жители Одесской области, в которой доступны около 70% базовых станций.

По информации Госспецсвязи, еще хуже ситуация в Запорожской области - там работает около 50% базовых станций. Это связано с постоянными обстрелами оккупантов.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве 27 ноября почти восстановили электропитание, воду, тепло и связь.

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