Де в Україні найбільше скаржаться на ТЦК: омбудсмен назвав область та резонансні випадки

Як стверджує Лубінець, Одещина наразі має "сумне лідерство" за кількістю скарг на дії працівників ТЦК. Від початку 2026 року до Офісу уповноваженого надійшло 453 звернення-скарги на дії ТЦК від мешканців Одеського регіону.

"Замість цивілізованої організації мобілізаційних процесів суспільство щодня бачить кадри, які шокують жорстокістю і крок за кроком нищать довіру", - написав омбудсмен.

Він вважає, що ситуація в Одеській області є наслідком системних проблем, які накопичувалися протягом тривалого часу.

"Суспільство чекало побудови прозорої системи мобілізації, натомість на порушення роками заплющувалися очі. Результатом стала повна ілюзія безкарності на місцях, яка сьогодні вилилася в глибоку кризу довір", - зазначив Лубінець.

Резонансні випадки на Одещині

Уповноважений ВР з прав людини повідомив, що лише протягом останнього місяця у мережі з'явилося кілька резонансних повідомлень з Одеської області, які стосувалися ймовірних порушень прав громадян під час мобілізаційних заходів.

Серед таких випадків він назвав застосування сили до 19-річного юнака, примусове затримання чоловіка, після якого той потрапив до реанімації, а також ситуацію з людиною з інвалідністю II групи.

За словами омбудсмена, цю людину безпідставно залишали військовозобов'язаною, через що їй довелося звертатися до суду для відновлення своїх прав.

Водночас Лубінець наголосив, що оприлюднені історії можуть бути лише частиною проблеми, оскільки йдеться про випадки, які стали публічними.

Він зазначив, що реальний масштаб можливих порушень може бути значно більшим. На думку уповноваженого, багаторічне потурання таким випадкам призвело до небезпечного зростання суспільної напруги.

"Якщо людина готова до діалогу, вона не повинна отримувати у відповідь сльозогінний газ, балаклави та удари ногами чи інше насилля. Зміни не просто потрібні - вони давно назріли. Якщо ми не відновимо Закон сьогодні, завтра матимемо ще більше проблем, ще більше взаємної агресії та ще більше постраждалих!" - додав Лубінець.