Где в Украине больше всего жалуются на ТЦК: омбудсмен назвал область и резонансные случаи

Как утверждает Лубинец, Одесщина имеет "печальное лидерство" по количеству жалоб на действия работников ТЦК. С начала 2026 года в Офис уполномоченного поступило 453 обращения-жалобы на действия ТЦК от жителей Одесского региона.

"Вместо цивилизованной организации мобилизационных процессов общество каждый день видит кадры, которые шокируют жестокостью и шаг за шагом уничтожают доверие", - написал омбудсмен.

Он считает, что ситуация в Одесской области является следствием системных проблем, которые накапливались длительное время.

"Общество ждало построения прозрачной системы мобилизации, на нарушение годами закрывались глаза. Результатом стала полная иллюзия безнаказанности на местах, которая сегодня вылилась в глубокий кризис доверия", - отметил Лубинец.

Резонансные случаи в Одесской области

Уполномоченный ВР по правам человека сообщил, что только за последний месяц в сети появилось несколько резонансных сообщений из Одесской области, которые касались вероятных нарушений прав граждан во время мобилизационных мероприятий.

Среди таких случаев он назвал применение силы к 19-летнему юноше, принудительное задержание мужчины, после которого тот попал в реанимацию, а также ситуацию с мужчиной с инвалидностью II группы.

По словам омбудсмена, последнего безосновательно оставляли военнообязанным, из-за чего ему пришлось обращаться в суд для восстановления своих прав.

В то же время Лубинец подчеркнул, что обнародованные истории могут быть лишь частью проблемы, поскольку речь идет о публичных случаях.

Он отметил, что реальный масштаб возможных нарушений может быть значительно больше. По мнению уполномоченного, многолетнее попустительство таким случаям привело к опасному росту общественного напряжения.

"Если человек готов к диалогу, он не должен получать в ответ слезоточивый газ, балаклавы и удары ногами или другое насилие. Изменения не просто нужны - они давно назрели. Если мы не восстановим Закон сегодня, завтра будет еще больше проблем, еще больше взаимной агрессии и еще больше пострадавших!" – добавил Лубинец.