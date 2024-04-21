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Де в Україні діють графіки відключень 21 квітня

Україна, Неділя 21 квітня 2024 11:10
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Де в Україні діють графіки відключень 21 квітня Фото: де в Україні діють графіки відключень 21 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

21 квітня в Україні діють графіки відключень електроенергії у Харківській області та у Кривому Розі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

Так, через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та у Кривому Розі.

"Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні", - йдеться у повідомленні.

Енергетики додали, що на поточну добу дефіциту електроенергії та залучення аварійної допомоги не планується.

"Також не плануються обмеження для побутових та промислових споживачів (крім Харківщини та Кривого Рогу)", - додали у міністерстві.

Як допомогти енергосистемі

Російські війська за останній місяць цілеспрямовано атакують енергосистему в Україні. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповідав, що Росія ракетними ударами за останні кілька тижнів вивела з ладу 6 гігават потужностей енергетики України. Зруйновано 80% теплової генерації (ТЕЦ та ТЕС).

Нині енергосистема України потребує економії споживання. Зокрема, українців просять обмежити використання електроприладів на три години увечері - з 19:00 до 22:00. Водночас, українцям розповіли, як залишатися на зв'язку незважаючи на відключення.

При цьому міністр енергетики України Герман Галущенко зазначав, що окупанти не зупиняться у своїх атаках.

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