Як залишатися зі зв'язком та інтернетом під час відключень світла: практичні поради
Російські окупанти почали знову обстрілювати енергетику України, а у деяких областях вже діють відключення світла. Але навіть під час обмежень українці можуть залишатися зі зв'язком та інтернетом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації у Telegram.
Щоб залишатися на зв'язку, українці можуть скористатися національним роумінгом. Для цього потрібно:
- відключити автовибір мережі (на Android обрати "Налаштування" - далі "Мобільна мережа" або "Підключення"- обрати "Оператор"; для iOS потрібно обрати "Параметри" - далі обрати "Стільникові дані", "Мережі");
- знайти та обрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL;
- якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або обрати іншу мережу;
- перевірити можливість вихідних дзвінків та SMS.
Також можна налаштувати домашній інтернет, який працює без світла до 72 годин. Для цього необхідно уточнити у провайдера, чи перейшов він на енергоощадні інтернет-мережі за технологією xPON.
Якщо цього часу недостатньо, то необхідно
- знайти найближчого провайдера з xPON-мережею та подати заявку на підключення. Щоб прискорити процес - можна скооперуватися з сусідами;
- придбати джерело електроживлення для WI-FI роутера з необхідним кабелем, щоб заживити роутер.
Ситуація зі світлом в Україні
У березні Росія відновила удари по енергетиці України. Після масованих атак були перебої зі світлом у декількох областях, а найважча ситуація спостерігалася у Харкові та області. Там досі частково діють відключення світла.
Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Росія знищила майже всю українську теплову генерацію.
Крім того, в Україні почали вводити обмеження світла для промисловості та бізнесу. Але поки про масові відключення електроенергії не йдеться.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.