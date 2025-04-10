Де в Україні буде найтепліше 10 квітня: прогноз синоптика здивував

"10 квітня чергові атмосферні фронти вкупі із холодним повітрям зумовлять у більшості областей України сніг, сильний вітер та короткочасні хуртовини", - розповіла вона.

У східних областях та у Дніпропетровській областв дощ та мокрий сніг, ситуація на дорогах і в судинах може ускладнитися - уважно.

Вдень температура повітря становитиме:

на півночі +1...+4 градусів;

на заході +3...+7 градусів;

у центральних областях +2....+6, у Дніпропетровській області +5...+8 градусів;

у південній частині +5...+9, у Одеській області +4...+6 градусів;

у східних областях +5...+10 градусів.

Вітер в Україні переважатиме північних напрямків, лише у східних областях - південно-західний, рвучкий, часом штормові пориви до 15-20 м/с.

Погода у Києві

У Києві 10 квітня очікується сніг, мокрий сніг. Вітер південно-західний з переходом на північний, рвучкий. Вдень у четвер +1...+3 градусів.