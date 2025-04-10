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Де в Україні буде найтепліше 10 квітня: прогноз синоптика здивував

Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 10 квітня, в Україні температура буде різною в залежності від регіону. При цьому найтепліше буде не на півдні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"10 квітня чергові атмосферні фронти вкупі із холодним повітрям зумовлять у більшості областей України сніг, сильний вітер та короткочасні хуртовини", - розповіла вона.

У східних областях та у Дніпропетровській областв дощ та мокрий сніг, ситуація на дорогах і в судинах може ускладнитися - уважно.

Вдень температура повітря становитиме:

  • на півночі +1...+4 градусів;
  • на заході +3...+7 градусів;
  • у центральних областях +2....+6, у Дніпропетровській області +5...+8 градусів;
  • у південній частині +5...+9, у Одеській області +4...+6 градусів;
  • у східних областях +5...+10 градусів.

Вітер в Україні переважатиме північних напрямків, лише у східних областях - південно-західний, рвучкий, часом штормові пориви  до 15-20 м/с.

Погода у Києві

У Києві 10 квітня очікується сніг, мокрий сніг. Вітер південно-західний з переходом на північний, рвучкий. Вдень у четвер +1...+3 градусів.

Похолодання в Україні

Уже кілька днів в Україні тримається похолодання. Причому воно проявляється не тільки в заморозках, у частині регіонів також випав сніг.

Через різке похолодання в Україні сильно зросло споживання електроенергії. На цьому тлі в мережі заговорили про можливе повернення відключень світла і навіть погодинних графіків.

Докладніше про те, чи варто чекати відключень світла насправді через похолодання - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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