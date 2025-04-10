Де в Україні буде найтепліше 10 квітня: прогноз синоптика здивував

Сьогодні, 10 квітня, в Україні температура буде різною в залежності від регіону. При цьому найтепліше буде не на півдні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"10 квітня чергові атмосферні фронти вкупі із холодним повітрям зумовлять у більшості областей України сніг, сильний вітер та короткочасні хуртовини", - розповіла вона.
У східних областях та у Дніпропетровській областв дощ та мокрий сніг, ситуація на дорогах і в судинах може ускладнитися - уважно.
Вдень температура повітря становитиме:
Вітер в Україні переважатиме північних напрямків, лише у східних областях - південно-західний, рвучкий, часом штормові пориви до 15-20 м/с.
У Києві 10 квітня очікується сніг, мокрий сніг. Вітер південно-західний з переходом на північний, рвучкий. Вдень у четвер +1...+3 градусів.
Уже кілька днів в Україні тримається похолодання. Причому воно проявляється не тільки в заморозках, у частині регіонів також випав сніг.
Через різке похолодання в Україні сильно зросло споживання електроенергії. На цьому тлі в мережі заговорили про можливе повернення відключень світла і навіть погодинних графіків.
Докладніше про те, чи варто чекати відключень світла насправді через похолодання - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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