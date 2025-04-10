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Где в Украине будет теплее всего 10 апреля: прогноз синоптика удивил

Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 10 апреля, в Украине температура будет разной в зависимости от региона. При этом теплее всего будет не на юге.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"10 апреля очередные атмосферные фронты вместе с холодным воздухом обусловят в большинстве областей Украины снег, сильный ветер и кратковременные метели", - рассказала она.

В восточных областях и в Днепропетровской области дождь и мокрый снег, ситуация на дорогах и в сосудах может осложниться - внимательно.

Днем температура воздуха составит:

  • на севере +1...+4 градусов;
  • на западе +3...+7 градусов;
  • в центральных областях +2....+6, в Днепропетровской области +5...+8 градусов;
  • в южной части +5...+9, в Одесской области +4...+6 градусов;
  • в восточных областях +5...+10 градусов.

Ветер в Украине будет преобладать северных направлений, только в восточных областях - юго-западный, порывистый, временами штормовые порывы до 15-20 м/с.

Погода в Киеве

В Киеве 10 апреля ожидается снег, мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на северный, порывистый. Днем в четверг +1...+3 градусов.

Похолодание в Украине

Уже несколько дней в Украине держится похолодание. Причем оно проявляется не только в заморозках, в части регионов также выпал снег.

Из-за резкого похолодания в Украине сильно возросло потребление электроэнергии. На этом фоне в сети заговорили о возможном возвращении отключений света и даже почасовых графиков.

Подробнее о том, стоит ли ждать отключений света в действительности из-за похолодания - читайте в материале РБК-Украина.

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