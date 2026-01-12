Де та коли не буде світла: повний список по областях України

Що кажуть в "Укренерго"

Як повідомили у компанії, у понеділок, 12 січня, по всій території України будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

Причиною запровадження обмежень називають наслідки російських ракетно-дронових атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. В "Укренерго" наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Графік відключення світла у Києві

За даними ДТЕК, світло у жителів Києва 12 січня вимикатимуть у всіх чергах.

Енергетики зазначають, що в частині Печерського, Голосіївського районів та на лівому березі столиці тривають екстрені відключення. Графіки там не діють.

Жителі столиці можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Графік відключення у Київській області

У Київській області також діють графіки відключення електроенергії. В частині Броварського та Бориспільського районів області тривають екстрені відключення.

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

у чат-боті в Telegram;

у Viber;

на офіційному сайті.

Графік відключення у Дніпропетровській області

У Дніпрі та Дніпропетровській області відключення світла можуть повторюватися від двох до трох разів на добу.

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом усього дня, а тривалість кожного вимкнення становитиме кілька годин.

Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Графік відключення світла в Одеській області

В Одеській області світло знову будуть відключати без попередження через складну ситуацію в енергосистемі.

Якщо ситуація зміниться на краще, то Одещина вернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайт ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бот у Telegram;

приватні повідомлення у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Графік відключення світла в Миколаївській області

1.1 – 07:00 - 10:30; 17:30 - 21:00;

1.2 – 14:00 - 17:30; 21:00 - 00:00;

2.1 – 03:30 - 07:00; 10:30 - 17:30;

2.2 – 00:00 - 03:30; 07:30 - 14:00;

3.1 – 00:00 - 03:30; 14:00 - 17:30;

3.2 – 07:30 - 10:30; 14:00 - 18:30;

4.1 – 10:30 - 14:00; 21:00 - 00:00;

4.2 – 10:30 - 14:00; 17:30 - 20:30;

5.1 – 03:30 - 07:00; 10:30 - 14:00;

5.2 – 07:00 - 10:30; 17:30 - 21:00;

6.1 – 07:00 - 10:30; 14:00 - 17:30; 21:00 - 00:00;

6.2 – 05:30 - 07:00; 17:30 - 21:00.

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

на офіційному сайті;

у Facebook.

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Графіки відключення світла у Харківській області

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

1.2: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

2.1: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

4.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

4.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

5.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

5.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Перелік адрес за чергами оприлюднений на офіційних ресурсах "Харківобленерго".

Графік відключення світла у Вінницькій області

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber;

в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Графіки відключення світла в Сумській області

Сьогодні 12 січня діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);

в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;

у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);

у Telegram;

у Facebook.

Графік відключення світла в Запорізькій області

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30

2.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

3.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

4.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

5.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

5.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Сьогодні на Хмельниччині діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження споживання електричної потужності (для промислових споживачів).

Їх опублікувало АТ "Хмельницькобленерго".

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Графік відключення світла в Полтавській області

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:



Перелік адрес тут

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/.

Графік відключення світла в Черкаській області

Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 9 січня за командою НЕК "Укренерго" застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ).

1.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00

1.2 08:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 18:00 - 20:00

2.1 10:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:00

2.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

3.1 04:00 - 06:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00

3.2 04:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 22:00 - 24:00

4.1 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

4.2 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00

5.1 02:00 - 04:00, 12:00 - 16:00, 19:00 - 22:00

5.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 19:00 - 22:00

6.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 19:00

6.2 06:00 - 08:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Графік відключення світла в Чернігівській області

За командою НЕК "Укренерго", 12 січня діятиме графік погодинних відключень (ГПВ).

Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook;

Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Графік відключення світла в Житомирській області

На сьогодні по команді НЕК "Укренерго" буде застосовано:

з 00:00 до 06:00 - 1,0 черга

з 06:00 до 08:00 - 2.0 черги

з 08:00 до 12:00 - 3,0 черги

з 12:00 до 18:00 - 3,5 черги

з 18:00 до 20:00 - 3,0 черги

з 20:00 до 22:00 - 2,5 черги

з 22:00 до 24:00 - 1,5 черги

Графіки відключення світла в Кіровоградській області

Графік має такий вигляд:

1.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

1.2: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

2.1: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

4.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

4.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

5.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

5.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

на офіційному сайті;

в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;

через "Пошук відключень за адресою".

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Дізнатися свою чергу можна:

на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";

у Viber-боті компанії;

за посиланням.

Графік відключення світла в Тернопільській області

На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:

Графік відключення світла в Рівненській області

підчерга 1.1. 08.00 - 12.00, 20.00 - 00.00

підчерга 1.2. 08.00 - 12.00, 20.00 - 00.00

підчерга 2.1. 06.00 - 10.00, 16.00 - 20.00

підчерга 2.2. 10.00 - 14.00

підчерга 3.1. 12.00 - 16.00

підчерга 3.2. 12.00 - 16.00, 20.00 - 00.00

підчерга 4.1. 00.00 - 04.00, 12.00 - 16.00

підчерга 4.2. 00.00 - 04.00, 12.00 - 16.00

підчерга 5.1. 04.00 - 08.00, 14.00 - 18.00

підчерга 5.2. 04.00 - 08.00, 16.00 - 20.00

підчерга 6.1. 08.00 - 12.00, 16.00 - 20.00

підчерга 6.2. 08.00 - 12.00, 16.00 - 20.00

Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:

для Рівного - тут;

для Рівненської області - тут;

Графік відключення світла у Волинській області

На Волині діятимуть такі графіки відключення:

Час фактичного відключення і відновлення електропостачання може відрізнятися на 20-30 хв. У випадку, якщо "Укренерго" скасує обмеження у певні години, то загальний час відключень коригується.

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.

Графік відключення світла у Львівський області

Дізнатись свою чергу відключень можна:

на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";

у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів).

Графіки відключення світла в Закарпатській області

За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх черг.

Переглянути черги погодинних включень/відключень електроенергії можна на сайті "Закарпаттяобленерго".