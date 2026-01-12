Де та коли не буде світла: повний список по областях України

Сьогодні в Україні продовжать діяти графіки відключення світла. Обмеження запровадили і для побутових споживачів, і для промислових.
Докладніше про графіки обмеження електроенергії у різних регіонах - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Як повідомили у компанії, у понеділок, 12 січня, по всій території України будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.
Причиною запровадження обмежень називають наслідки російських ракетно-дронових атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. В "Укренерго" наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.
За даними ДТЕК, світло у жителів Києва 12 січня вимикатимуть у всіх чергах.
Енергетики зазначають, що в частині Печерського, Голосіївського районів та на лівому березі столиці тривають екстрені відключення. Графіки там не діють.
Жителі столиці можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
У Київській області також діють графіки відключення електроенергії. В частині Броварського та Бориспільського районів області тривають екстрені відключення.
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:
У Дніпрі та Дніпропетровській області відключення світла можуть повторюватися від двох до трох разів на добу.
Графіки погодинних відключень діятимуть протягом усього дня, а тривалість кожного вимкнення становитиме кілька годин.
Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
В Одеській області світло знову будуть відключати без попередження через складну ситуацію в енергосистемі.
Якщо ситуація зміниться на краще, то Одещина вернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
1.1 – 07:00 - 10:30; 17:30 - 21:00;
1.2 – 14:00 - 17:30; 21:00 - 00:00;
2.1 – 03:30 - 07:00; 10:30 - 17:30;
2.2 – 00:00 - 03:30; 07:30 - 14:00;
3.1 – 00:00 - 03:30; 14:00 - 17:30;
3.2 – 07:30 - 10:30; 14:00 - 18:30;
4.1 – 10:30 - 14:00; 21:00 - 00:00;
4.2 – 10:30 - 14:00; 17:30 - 20:30;
5.1 – 03:30 - 07:00; 10:30 - 14:00;
5.2 – 07:00 - 10:30; 17:30 - 21:00;
6.1 – 07:00 - 10:30; 14:00 - 17:30; 21:00 - 00:00;
6.2 – 05:30 - 07:00; 17:30 - 21:00.
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:
1.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
1.2: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
2.1: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
4.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
4.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
5.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
5.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Перелік адрес за чергами оприлюднений на офіційних ресурсах "Харківобленерго".
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Сьогодні 12 січня діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".
Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30
2.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
3.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
4.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
5.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
5.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Сьогодні на Хмельниччині діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження споживання електричної потужності (для промислових споживачів).
Їх опублікувало АТ "Хмельницькобленерго".
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/.
Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 9 січня за командою НЕК "Укренерго" застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ).
Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:
За командою НЕК "Укренерго", 12 січня діятиме графік погодинних відключень (ГПВ).
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
На сьогодні по команді НЕК "Укренерго" буде застосовано:
Графік має такий вигляд:
1.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
1.2: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
2.1: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
4.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
4.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
5.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
5.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:
Дізнатися свою чергу можна:
На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:
Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:
На Волині діятимуть такі графіки відключення:
Час фактичного відключення і відновлення електропостачання може відрізнятися на 20-30 хв. У випадку, якщо "Укренерго" скасує обмеження у певні години, то загальний час відключень коригується.
Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.
Дізнатись свою чергу відключень можна:
За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх черг.
Переглянути черги погодинних включень/відключень електроенергії можна на сайті "Закарпаттяобленерго".
Росія продовжує системні удари по енергетичній інфраструктурі України, атакуючи об’єкти в усіх регіонах країни - від півночі до півдня та зі сходу на захід.
Під час сьогоднішньої нічної атаки на Одещину зазнали пошкоджень об'єкти енергетики та адміністративна будівля.
За даними місцевої влади, виникло знеструмлення в декількох населених пунктах області та мікрорайоні Одеси.