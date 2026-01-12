Где и когда не будет света: полный список по областям Украины

Что говорят в "Укрэнерго"

Как сообщили в компании, в понедельник, 12 января, по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.

Причиной введения ограничений называют последствия российских ракетно-дронных атак на объекты энергетической инфраструктуры. В "Укрэнерго" отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться.

График отключения света в Киеве

По данным ДТЭК, свет у жителей Киева 12 января будут выключать во всех очередях.

Энергетики отмечают, что в части Печерского, Голосеевского районов и на левом берегу столицы продолжаются экстренные отключения. Графики там не действуют.

Жители столицы могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

График отключения в Киевской области

В Киевской области также действуют графики отключения электроэнергии. В части Броварского и Бориспольского районов области продолжаются экстренные отключения.

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

в чат-боте в Telegram;

в Viber;

на официальном сайте.

График отключения в Днепропетровской области

В Днепре и Днепропетровской области отключения света могут повторяться от двух до трех раз в сутки.

Графики почасовых отключений будут действовать в течение всего дня, а продолжительность каждого отключения составит несколько часов.

Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

График отключения света в Одесской области

В Одесской области свет снова будут отключать без предупреждения из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайт ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бот в Telegram;

личные сообщения в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

График отключения света в Николаевской области

1.1 - 07:00 - 10:30; 17:30 - 21:00;

1.2 - 14:00 - 17:30; 21:00 - 00:00;

2.1 - 03:30 - 07:00; 10:30 - 17:30;

2.2 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 14:00;

3.1 - 00:00 - 03:30; 14:00 - 17:30;

3.2 - 07:30 - 10:30; 14:00 - 18:30;

4.1 - 10:30 - 14:00; 21:00 - 00:00;

4.2 - 10:30 - 14:00; 17:30 - 20:30;

5.1 - 03:30 - 07:00; 10:30 - 14:00;

5.2 - 07:00 - 10:30; 17:30 - 21:00;

6.1 - 07:00 - 10:30; 14:00 - 17:30; 21:00 - 00:00;

6.2 - 05:30 - 07:00; 17:30 - 21:00.

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:

на официальном сайте;

в Facebook.

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

Графики отключения света в Харьковской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

1.2: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

2.1: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

4.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

4.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

5.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

5.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Обновлено в 10:35

Как сообщили в облэнерго, в Харькове и Харьковской области применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети.

Также там отметили, что одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.

Перечень адресов по очередям обнародован на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".

График отключения света в Винницкой области

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.

Графики отключения света в Сумской области

Сегодня 12 января будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго".

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:

на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);

в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;

в счете за электроэнергию (от своего поставщика);

в Telegram;

в Facebook.

График отключения света в Запорожской области

1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 22:30

2.1: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30

3.1: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

4.2: 00:00 - 00:30, 07:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

5.1: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

5.2: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

График отключения света в Хмельницкой области

Сегодня в Хмельницкой области будут действовать графики почасовых отключений и ограничения потребления электрической мощности (для промышленных потребителей).

Их опубликовало АО "Хмельницкоблэнерго".

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

График отключения света в Полтавской области

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:



Перечень адресов здесь

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/.

График отключения света в Черкасской области

Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак по Черкасской области 9 января по команде НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ).

1.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00

1.2 08:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 18:00 - 20:00

2.1 10:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:00

2.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

3.1 04:00 - 06:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00

3.2 04:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 22:00 - 24:00

4.1 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

4.2 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00

5.1 02:00 - 04:00, 12:00 - 16:00, 19:00 - 22:00

5.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 19:00 - 22:00

6.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 19:00

6.2 06:00 - 08:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

График отключения света в Черниговской области

По команде НЭК "Укрэнерго", 12 января будет действовать график почасовых отключений (ГПВ).

Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook;

Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

График отключения света в Житомирской области

На сегодня по команде НЭК "Укрэнерго" будет применен:

с 00:00 до 06:00 - 1,0 очередь

с 06:00 до 08:00 - 2.0 очереди

с 08:00 до 12:00 - 3,0 очереди

с 12:00 до 18:00 - 3,5 очереди

с 18:00 до 20:00 - 3,0 очереди

с 20:00 до 22:00 - 2,5 очереди

с 22:00 до 24:00 - 1,5 очереди

Графики отключения света в Кировоградской области

График имеет следующий вид:

1.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

1.2: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

2.1: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

4.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

4.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

5.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

5.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

на официальном сайте;

в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;

через "Поиск отключений по адресу".

График отключения света в Ивано-Франковской области

Узнать свою очередь можно:

на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";

в Viber-боте компании;

по ссылке.

График отключения света в Тернопольской области

На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:

График отключения света в Ровенской области

подчередь 1.1. 08.00 - 12.00, 20.00 - 00.00

подчередь 1.2. 08.00 - 12.00, 20.00 - 00.00

подчередь 2.1. 06.00 - 10.00, 16.00 - 20.00

подчередь 2.2. 10.00 - 14.00

подчередь 3.1. 12.00 - 16.00

подчередь 3.2. 12.00 - 16.00, 20.00 - 00.00

подчередь 4.1. 00.00 - 04.00, 12.00 - 16.00

подчередь 4.2. 00.00 - 04.00, 12.00 - 16.00

подчередь 5.1. 04.00 - 08.00, 14.00 - 18.00

подчередь 5.2. 04.00 - 08.00, 16.00 - 20.00

подчередь 6.1. 08.00 - 12.00, 16.00 - 20.00

подочередь 6.2. 08.00 - 12.00, 16.00 - 20.00

Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:

для Ровно - здесь;

для Ровенской области - здесь;

График отключения света в Волынской области

На Волыни будут действовать такие графики отключения:

Время фактического отключения и восстановления электроснабжения может отличаться на 20-30 мин. В случае, если "Укрэнерго" отменит ограничения в определенные часы, то общее время отключений корректируется.

График отключения света в Черновицкой области

Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.

График отключения света во Львовской области

Узнать свою очередь отключений можно:

на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей).

Графики отключения света в Закарпатской области

По информации облэнерго, графики отключений применят для всех очередей.

Посмотреть очереди почасовых включений/отключений электроэнергии можно на сайте "Закарпатьеоблэнерго".