Где и когда не будет света: полный список по областям Украины

Сегодня в Украине продолжат действовать графики отключения света. Ограничения ввели и для бытовых потребителей, и для промышленных.
Как сообщили в компании, в понедельник, 12 января, по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.
Причиной введения ограничений называют последствия российских ракетно-дронных атак на объекты энергетической инфраструктуры. В "Укрэнерго" отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться.
По данным ДТЭК, свет у жителей Киева 12 января будут выключать во всех очередях.
Энергетики отмечают, что в части Печерского, Голосеевского районов и на левом берегу столицы продолжаются экстренные отключения. Графики там не действуют.
Жители столицы могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
В Киевской области также действуют графики отключения электроэнергии. В части Броварского и Бориспольского районов области продолжаются экстренные отключения.
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
В Днепре и Днепропетровской области отключения света могут повторяться от двух до трех раз в сутки.
Графики почасовых отключений будут действовать в течение всего дня, а продолжительность каждого отключения составит несколько часов.
Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
В Одесской области свет снова будут отключать без предупреждения из-за сложной ситуации в энергосистеме.
Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
1.1 - 07:00 - 10:30; 17:30 - 21:00;
1.2 - 14:00 - 17:30; 21:00 - 00:00;
2.1 - 03:30 - 07:00; 10:30 - 17:30;
2.2 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 14:00;
3.1 - 00:00 - 03:30; 14:00 - 17:30;
3.2 - 07:30 - 10:30; 14:00 - 18:30;
4.1 - 10:30 - 14:00; 21:00 - 00:00;
4.2 - 10:30 - 14:00; 17:30 - 20:30;
5.1 - 03:30 - 07:00; 10:30 - 14:00;
5.2 - 07:00 - 10:30; 17:30 - 21:00;
6.1 - 07:00 - 10:30; 14:00 - 17:30; 21:00 - 00:00;
6.2 - 05:30 - 07:00; 17:30 - 21:00.
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:
1.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
1.2: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
2.1: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
4.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
4.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
5.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
5.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Как сообщили в облэнерго, в Харькове и Харьковской области применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети.
Также там отметили, что одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.
Перечень адресов по очередям обнародован на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.
Сегодня 12 января будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго".
Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:
1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 22:30
2.1: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30
3.1: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
4.2: 00:00 - 00:30, 07:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
5.1: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
5.2: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
Сегодня в Хмельницкой области будут действовать графики почасовых отключений и ограничения потребления электрической мощности (для промышленных потребителей).
Их опубликовало АО "Хмельницкоблэнерго".
Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".
Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/.
Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак по Черкасской области 9 января по команде НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ).
Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:
По команде НЭК "Укрэнерго", 12 января будет действовать график почасовых отключений (ГПВ).
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:
Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
На сегодня по команде НЭК "Укрэнерго" будет применен:
График имеет следующий вид:
1.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
1.2: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
2.1: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
4.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
4.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
5.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
5.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:
Узнать свою очередь можно:
На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:
Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:
На Волыни будут действовать такие графики отключения:
Время фактического отключения и восстановления электроснабжения может отличаться на 20-30 мин. В случае, если "Укрэнерго" отменит ограничения в определенные часы, то общее время отключений корректируется.
Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.
Узнать свою очередь отключений можно:
По информации облэнерго, графики отключений применят для всех очередей.
Посмотреть очереди почасовых включений/отключений электроэнергии можно на сайте "Закарпатьеоблэнерго".
Россия продолжает системные удары по энергетической инфраструктуре Украины, атакуя объекты во всех регионах страны - от севера до юга и с востока на запад.
Во время сегодняшней ночной атаки в Одесской области были повреждены объекты энергетики и административное здание.
По данным местных властей, возникло обесточивание в нескольких населенных пунктах области и микрорайоне Одессы.