Де сьогодні вигідно купити долар та євро: курс валют в банках та обмінниках на 30 вересня

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, вранці 30 вересня середній курс долара в обмінниках становить 44,95 грн для продажу (–5 коп. порівняно з попереднім днем) та 44,80 грн для купівлі (–5 коп.).

Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,45 грн (–15 коп.), а купують – по 51,20 грн (–18 коп.).

Фото: курс валют в обмінниках 30 вересня (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,95 грн (–20 коп.), а купує по 44,35 грн (–20 коп.). Для карток курс продажу становить 45,04 грн (–20 коп.), а купівлі – 44,50 грн (–20 коп.).

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 51,20 грн (–25 коп.), а продати банку – по 50,20 грн (–25 коп.). Для карток курс продажу становить 51,28 грн (–26 коп.), а купівлі – 50,42 грн (–36 коп.).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 45,05 грн (без змін), а купує по 44,65 грн (–5 коп.). Для карток курс продажу становить 45,20 грн (без змін), а купівлі – 44,60 грн (–5 коп.).

Євро в ''Мобільному Ощаді'' можна купити по 51,40 грн (–5 коп.), а продати – по 50,80 грн (без змін). Для карток курс продажу становить 51,60 грн (–5 коп.), а купівлі – 50,75 грн (без змін).

''ПУМБ'' продає долари за готівковим курсом по 45,20 грн (–10 коп.), а купує по 44,60 грн (–10 коп.). За комерційним курсом долар продають по 45,00 грн (–10 коп.), а купують по 44,70 грн (–10 коп.).

Готівковий євро у ПУМБ можна купити по 51,50 грн (–10 коп.), а продати банку – по 50,80 грн (–10 коп.).

Monobank продає долари по 45,03 грн (–16 коп.), а купує по 44,63 грн (–17 коп.). Євро продають по 51,26 грн (–27 коп.), а купують по 50,60 грн (–23 коп.).

Фото: курс валют у банках 30 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найдешевше долар сьогодні можна купити по 44,95 грн. Такий курс встановив ПриватБанк у відділеннях.

Далі йдуть ПУМБ за комерційним курсом – 45,00 грн, ''Мобільний Ощад'' – 45,05 грн, Monobank – 45,03 грн, ПриватБанк для карток – 45,04 грн, Ощадбанк для карток та ПУМБ за готівковим курсом – по 45,20 грн.

Найнижчий курс продажу євро сьогодні у ПриватБанку у відділеннях – 51,20 грн.

Далі йдуть ПриватБанк для карток – 51,28 грн, ''Мобільний Ощад'' – 51,40 грн, ПУМБ – 51,50 грн, Monobank – 51,26 грн та Ощадбанк для карток – 51,60 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара серед наведених банків сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,70 грн.

Далі йдуть ''Мобільний Ощад'' – 44,65 грн, Monobank – 44,63 грн, Ощадбанк для карток та ПУМБ за готівковим курсом – по 44,60 грн, ПриватБанк для карток – 44,50 грн та ПриватБанк у відділеннях – 44,35 грн.

Євро найвигідніше продавати банку через ''Мобільний Ощад'' та ПУМБ за готівковим курсом – по 50,80 грн.

Далі йдуть Ощадбанк для карток – 50,75 грн, Monobank – 50,60 грн, ПриватБанк для карток – 50,42 грн та ПриватБанк у відділеннях – 50,20 грн.

Скільки сьогодні коштують 1000 доларів у банках

ПриватБанк (у відділеннях) – 44 950 грн.

ПУМБ (комерційний курс) – 45 000 грн.

ПриватБанк (для карток) – 45 040 грн.

''Мобільний Ощад'' – 45 050 грн.

Monobank – 45 030 грн.

Ощадбанк (для карток) – 45 200 грн.

ПУМБ (готівковий курс) – 45 200 грн.

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