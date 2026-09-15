Де сьогодні найдешевший долар: банки та обмінники оновили курс валют на 15 вересня

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 15 вересня, за даними Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 44,85 грн для продажу та 44,73 грн для купівлі.

Порівняно з ранковими показниками 14 вересня курс продажу долара зріс на 5 копійок, а курс купівлі – на 3 копійки.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,10 грн, а купують – по 51,83 грн. За добу курс продажу знизився на 9 копійок, а купівлі – на 11 копійок.

Фото: курс валют в обмінниках 15 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,85 грн, а для карток курс становить 44,84 грн. Купити долари у відділеннях можна по 44,25 грн, а для карток – по 44,40 грн.

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 51,90 грн, а для карток – по 52,08 грн. Курс купівлі євро у відділеннях становить 50,90 грн, а для карток – 51,21 грн.

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,85 грн, а для карток – по 44,95 грн. Курс купівлі через ''Мобільний Ощад'' становить 44,50 грн, а для карток – 44,45 грн.

Євро у мобільному застосунку можна купити по 51,99 грн, а для карток – по 52,10 грн. Курс купівлі євро через ''Мобільний Ощад'' становить 51,35 грн, а для карток – 51,30 грн.

''ПУМБ'' продає долари за готівковим курсом по 45,00 грн, а за комерційним курсом – по 44,80 грн. Курс купівлі становить 44,40 грн за готівковим курсом та 44,50 грн за комерційним курсом.

Євро у касах ПУМБ можна купити по 52,00 грн, а продати – по 51,30 грн.

Monobank продає долари по 44,83 грн, а купує – по 44,43 грн. Євро продають по 51,99 грн, а купують – по 51,30 грн.

Фото: курс валют у банках 15 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найвигідніший курс продажу долара серед наведених банків сьогодні пропонує Monobank – 44,83 грн.

Далі йдуть ПриватБанк у відділеннях та Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – по 44,85 грн, ПриватБанк для карток – 44,84 грн, Ощадбанк для карток – 44,95 грн.

ПУМБ продає долар за комерційним курсом по 44,80 грн, що є найнижчою ціною серед усіх наведених банківських пропозицій.

Найдорожче американська валюта за наведеними даними продається в ПУМБ за готівковим курсом – 45,00 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс сьогодні пропонує ПриватБанк у відділеннях – 51,90 грн.

Далі йдуть ПУМБ – 52,00 грн, Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та Monobank – по 51,99 грн, ПриватБанк для карток – 52,08 грн.

Найдорожче європейська валюта коштує в Ощадбанку для карток – 52,10 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,50 грн.

Далі йдуть Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,50 грн, Monobank – 44,43 грн, Ощадбанк для карток – 44,45 грн та ПУМБ за готівковим курсом – 44,40 грн.

Найнижчий курс купівлі долара серед наведених банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 44,25 грн.

Євро найвигідніше продавати через Ощадбанк у ''Мобільному Ощаді'' – по 51,35 грн.

Далі йдуть Ощадбанк для карток – 51,30 грн, ПУМБ та Monobank – по 51,30 грн, ПриватБанк для карток – 51,21 грн.

Найнижчий курс купівлі євро серед наведених банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 50,90 грн.

Скільки коштують 100 доларів у банках сьогодні