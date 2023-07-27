Де Росія йде на прорив та чи зірве це наступ ЗСУ на Бахмут: огляд фронту

Ворог прориває фронт?

Російський наступ продовжується на відрізку від Куп'янська до Лимана. Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий раніше зазначав, що противник зосередив тут понад 100 000 осіб, 900 танків та 370 реактивних систем залпового вогню. Майже стільки, скільки на піку становила чисельність радянських військ в Афганістані у 1980-х.

Інтенсивні бої тривають уже два тижні. Як заявив представник Генштабу Андрій Ковальов, ворога вдається стримувати, він зазнає великих втрат та залучає резерви. Згідно з картою проекту DeepState, реально небезпечна ситуація для ЗСУ склалася під Сватовим на стику Харківської, Луганської та Донецької областей біля села Кармазинівка.

Тут Росія розширила плацдарм на західному березі річки Жеребець та вбиває клин в українську оборону на глибину до 5 км. За даними порталу, росіяни нібито взяли під контроль населені пункти Новоєгорівка, Сергіївка та Надія.

Росіяни могли взяти під контроль три села під Сватовим, але українська сторона заперечує (фото deepstatemap.live)

Про взяття сіл та просування на глибину до 2 км говорили у російському міноборони. У той же час, експерти Інституту вивчення війни (ISW) не знайшли візуального підтвердження даної інформації. А представники ЗСУ спростовують втрату територій.

"Тактична лінія там особливо не змінилася", - заявив напередодні Череватий у коментарі CNN.

Усе виглядає так, ніби окупанти намагаються просунутися до річки Оскіл та щонайменше створити буферну зону навколо Луганської області. Зазначимо, повне захоплення цього регіону декларувалося як одна з цілей російсько-української війни. Ймовірно, противник хоче вийти на берег Оскольського водосховища, зайняти Борову та розсікти українське угруповання.

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголошує, що російський наступ на Лимано-Куп'янську вісь планувався ще з кінця 2022 року. І програма максимум – повністю вийти на неї.

"Програма мінімум – відвернути увагу Сил оборони від Запорізької та Донецької областей і змусити перекинути ресурси на нову ділянку. І, безумовно, у рамках програми мінімум хочуть хоча б вийти на адміністративні кордони Луганської області", – зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Військовий експерт Владислав Селезньов не відкидає, що проривом на Борову росіяни хочуть зафіксувати лінію фронту вздовж лівого берега Оскола, щоб вийти на переговорний трек з Україною з урахуванням "нових реалій". Тут вони задіяли елітну 4-ту гвардійську Кантемирівську дивізію, тобто кинули в бій найкращих.

"Оскільки ми не підтверджуємо втрату трьох населених пунктів, я думаю, ситуація наступна. Ворог рушив уперед, взяв їх під контроль, але наші сили перейшли в контрнаступ і все повернули. Оскільки мало вийти на рубежі та позиції, на них треба ще закріпитися" , - додав він.

Експерт також погоджується з тим, що росіяни намагаються змусити Україну відволікти сили з-під Бахмута. Де для них складається справді кризова ситуація.

До оточення Бахмута ще далеко

На Бахмутському напрямку йде наш наступ на північному та південному флангах. Тут Сили оборони займають ключові висоти, встановлюючи вогневий контроль над Бахмутом.

За офіційними даними, є успіхи на південному фланзі. Противника вибили з позицій у районі Андріївки, а російські телеграм-канали взагалі в паніці повідомляють про нібито прорив оборонних рубежів до самого села.

За словами Сергія Череватого, звільнення Андріївки, як і будь-якого іншого населеного пункту в цьому районі, дозволить завершити операцію з оточення Бахмута, витіснити чи взяти ворога у кільце.

Сили оборони України обходять Бахмут із півдня (фото deepstatemap.live)

Крім того, війська просуваються в районі Кліщіївки за 7 кілометрів від Бахмута. Днями російські "воєнкори" вкотре забили на сполох про те, що їхні сили нібито відступили з населеного пункту. Ця інформація поки не підтверджується.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський вважає, що Бахмут уже у напівоточенні, яким не можна не скористатися. За його словами, створено всі умови, щоби повернути місто під контроль. Причому набагато меншою ціною, аніж за нього заплатила Росія. А ще командувач нарікає на перевагу РФ в артилерії, тому що наші війська можуть відповісти лише одним пострілом на 7-8.

Незважаючи на брак артилерії та, на перший погляд, скромні територіальні успіхи, просування українських сил очевидне. І якщо динаміка збережеться, то росіяни зрештою втратять Бахмут.

"Хоча зараз я не бачу, щоб Бахмут був у напівоточенні. Та й взагалі не розумію це визначення. Знаю, що таке оточення, оперативне чи тактичне оточення. Поки про оточення говорити зарано, але наші сили точно створюють всі умови для цього", – вважає Олександр Коваленко.

За його словами, просування з флангів має повністю закрити місто. Якщо росіяни вирішать тримати оборону, то опиняться в оточенні. Якщо ні – почнуть відступати. Але точно не раніше, ніж зіштовхнуться із загрозою втрати логістичних артерій у східному секторі. Поки що українські сили до кінця не перерізали навіть дороги на південь та північ.

Наступ із південного боку йде швидше, ніж на північному. Як зазначає Сергій Череватий, причина у гарній підготовці ворога, наявності водних перешкод та інших моментів, які військові вважають за краще не розкривати. При цьому він натякає, що варто чекати на гарні новини, які незабаром можуть надійти із Бахмута.

На південному фронті теж успіхи

Представники Генерального штабу кілька днів поспіль звітують про просування в районі Старомайорського (Донецька область) та закріплення на досягнутих рубежах. Це Бердянський напрямок.

Як заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, ударні підрозділи вклинилися в оборону противника на відстань до 1,4 км. У районі Старомайорського лінія фронту зрушила на 500 метрів на південь. Також повідомлялося про спроби росіян повернути позиції на околицях Приютного, але всі вони провалилися.

Головне завдання, на думку експерта Олександра Коваленка, – вийти на Старомлинівку.

"Саме вона є опорником російських окупантів, вершиною другої лінії оборони у цій локації. Тому процес цілком логічний – спочатку пройти Старомайорське, вирівняти фланги, вийти на другу лінію, де вже задіяти основні ударні групи для прориву", – зазначив він у бесіді з виданням.

Українські сили покращують позиції в районі Старомайорського та Приютного (фото deepstatemap.live)

Що буде після Старомлинівки, залежить від того, як пройде той самий прорив. Експерт наголошує, що рух на Бердянськ, Токмак чи ще кудись визначатиметься ситуацією на лінії зіткнення.

На Мелітопольському напрямі поки без особливих змін. Тут Силам оборони заважають щільні мінні поля та запеклий спротив росіян. Представник Генштабу Андрій Ковальов зазначає, що днями вони намагалися повернутися на позиції на північний схід від села Роботине (Запорізька область), але безуспішно. Одночасно ворог залучає резерви та переміщає війська.

Опитані РБК-Україна експерти погоджуються, що прискорити наступ може лише тотальна перевага у повітрі. За словами Владислава Селезньова, на півдні у нас немає переваги ані в авіації, ані у засобах ППО. А сапери працюють у вкрай небезпечних умовах.

"Я не думаю, що в найближчій перспективі нам вдасться пройти таку відстань, щоб міркувати про звільнення Мелітополя. Крім дуже щільного мінування, ворог чинить запеклий спротив. Тому наш рух буде повільним і поступовим, але, звичайно, невідворотним", - додав експерт.

На Мелітопольському напрямку поки без суттєвого просування (фото deepstatemap.live)

З іншого боку, допомогти впоратися із ворогом може планомірний підрив його боєздатності. І, схоже, Україна робить велику ставку на удари по об'єктах в окупованому Криму.

Довга рука дістає до Криму

Минулого тижня, 17 липня, невідомі морські дрони-камікадзе атакували Кримський міст. З початку повномасштабного вторгнення це другий удар, який спричинив серйозні ушкодження. В результаті обвалився один проліт автомобільної частини, залізнична гілка не постраждала.

Офіційно Україна не підтверджує причетність, але джерела РБК-Україна говорять про спецоперацію СБУ та Військово-морських сил. І ця версія виглядає правдоподібною з урахуванням вчорашньої заяви голови СБУ Василя Малюка, який назвав атаку у жовтні 2022 року "одною з наших реалізацій".

На думку аналітиків ISW, пошкодження мосту матиме довгострокові негативні наслідки для південного угруповання РФ. Владислав Селезньов не такий оптимістичний, оскільки автомобільний рух мостом відновили вже наступного дня.

"Залізничне сполучення взагалі нікуди не зникало, а це означає, що росіяни мають можливість постачати своїм бригадам все необхідне. Щодо автомобільної частини, то росіяни відновлюватимуть її до кінця року. Чи встигнуть? Точно ніхто сказати не може. Я впевнений, що чим далі, тим більше буде подібних ударів", - зазначив він у розмові з РБК-Україна.

За кілька днів після інциденту на мосту пролунали вибухи на Старокримському полігоні. Там був великий склад боєприпасів, і детонація тривала більше доби. Окупанти евакуювали тисячі людей, перекривали дороги та зупиняли поїзди. За даними телеграм-каналу ASTRA, на полігоні зберігалися тонни артилерійських снарядів, мінометні міни, гранати та стрілецька зброя.

Відзначимо, об'єкт знаходиться на відстані близько 250 км від лінії фронту. Тобто у зоні теоретичного ураження високоточними авіаційними ракетами Storm Shadow та SCALP-EG, які нещодавно отримали Збройні сили України.

Потім 22 липня невідомі безпілотники атакували аеродром у селищі Октябрське (Червоногвардійський район). На ньому були нафтобаза та склад боєприпасів. У понеділок прилетіло по складу в Джанкойському районі, і, за даними партизанів, знищено протикорабельні ракети "Онікс", якими Росія б'є по Одесі. У вівторок було атаковано ремонтний батальйон, а напередодні щось вибухало у Красноперекопському районі та Севастополі, літали гелікоптери та працювала ППО.

"Я люблю цифри. За минулий тиждень "бавовна" не менше шести разів відвідувала територію Крима. Віце-прем'єр (з цифрової трансформації, – ред.) Михайло Федоров обіцяє, що "бавовни" буде більше, і це хороша новина. Це означає, що Україна нарешті сформувала флот ударних дронів, які знищать ворожу військову інфраструктуру", – зазначив Селезньов.

Олександр Коваленко уточнює, що, наприклад, вибухи на складах створюють проблеми із пропорційним розподілом боєкомплекту. Простіше кажучи, російські підрозділи на півдні ризикують залишитись без снарядів.

"Удари по об'єктах у Криму позитивно вплинуть на можливості Сил оборони України вести наступ на півдні. І я більш ніж впевнений, що цей процес триватиме", - підсумував експерт.