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Чому наступ на північ від Бахмута повільніший, ніж на півдні: пояснення Череватого

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Донецька область, Вівторок 25 липня 2023 13:15
Чому наступ на північ від Бахмута повільніший, ніж на півдні: пояснення Череватого Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (Арміяinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Збройні сили України просуваються на північ від Бахмута, однак значно повільніше, ніж на півдні. Це відбувається через певні природні перешкоди та кращу підготовку ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Там (на північ від Бахмута - ред.) ворог краще підготовлений. Там є й природні певні, в тому числі водні перешкоди, ми зараз все не можемо розкривати. Але робота там теж триває і з часом її буде видно, не дивлячись на те, що ворог готує все, щоб уповільнити наш рух", - сказав Череватий.

Він також наголосив, що просування ЗСУ на північ від Бахмута відбувається. Окрім того, тривають певні підготовчі заходи, які "дадуть про себе знати дещо згодом".

Ситуація на Бахмутському напрямку

За даними звіту ISW, ЗСУ продовжують вести контрнаступальні дії на північ і південь від Бахмута. Зокрема, українські захисники за минулий тиждень звільнили від окупантів чотири квадратні кілометри на цьому напрямі.

Як зазначають у Генштабі, минулої доби сталося понад 35 бойових зіткнень. Українські військові вразили 9 артилерійських засобів супротивника.

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