Де очікується холод та дощі: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

Новий тиждень в Україні розпочнеться з хмарної та дощової погоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 6 жовтня, в Україні буде хмарна та дощова погода, прохолодніше на сході, тепліше на півдні.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
В Україні 7 жовтня на більшості території дощі, місцями інтенсивні. На більшій частині території дощі, місцями інтенсивні.
Найбільше опадів - на заході, півночі та в центрі. Без опадів - переважно Крим і частково Луганська область.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Вже у середу, 8 жовтня, найбільше опадів - на заході, півночі та в центрі.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Погода в четвер, 9 жовтня, всій Україні - дощова, місцями сильні опади та грози..
10 жовтня Україну накриє дощова погода, місцями сильні зливи. Найбільші опади очікуються у центральних, південних і східних регіонах.
Зауважимо, що рятувальники ще 3 жовтня попередили про різке ускладнення погодних умов у горах і закликали туристів відмовитися від виходів у високогір’я.
