Где ожидается холод и дожди: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

Новая неделя в Украине начнется с облачной и дождливой погоды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 6 октября, в Украине будет облачная и дождливая погода, прохладнее на востоке, теплее на юге.
Столбики термометров днем покажут:
В Украине 7 октября на большинстве территории дожди, местами интенсивные. На большей части территории - дожди, местами интенсивные.
Больше всего осадков - на западе, севере и в центре. Без осадков - преимущественно Крым и частично Луганская область.
Столбики термометров днем покажут:
Уже в среду, 8 октября, больше всего осадков - на западе, севере и в центре.
Столбики термометров днем покажут:
Погода в четверг, 9 октября, по всей Украине - дождливая, местами сильные осадки и грозы.
10 октября Украину накроет дождливая погода, местами сильные ливни. Наибольшие осадки ожидаются в центральных, южных и восточных регионах.
Заметим, что спасатели еще 3 октября предупредили о резком осложнении погодных условий в горах и призвали туристов отказаться от выходов в высокогорье.
Ранее в нашей публикации мы напоминали, чем осенняя непогода, дождь и ветер, опасны для водителя.