Общество Образование Деньги Изменения

Где ожидается холод и дожди: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

Фото: синоптики дали прогноз погоды на 6-10 октября (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Новая неделя в Украине начнется с облачной и дождливой погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 6 октября, в Украине будет облачная и дождливая погода, прохладнее на востоке, теплее на юге.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +17...+18 градусов;
  • в восточных областях - от +16...+17 градусов;
  • в центральных областях - от +12...+14 градусов;
  • в южных областях - от +18...+20 градусов;
  • в западных областях - от +12...+14 градусов

В Украине 7 октября на большинстве территории дожди, местами интенсивные. На большей части территории - дожди, местами интенсивные.

Больше всего осадков - на западе, севере и в центре. Без осадков - преимущественно Крым и частично Луганская область.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от ++17...+18 градусов;
  • в восточных областях - от +16...+17 градусов;
  • в центральных областях - от +17...+18 градусов;
  • в южных областях - от +18...+20 градусов;
  • в западных областях - от +16...+18 градусов.

Уже в среду, 8 октября, больше всего осадков - на западе, севере и в центре.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +17...+18 градусов;
  • в восточных областях - от +16...+17 градусов;
  • в центральных областях - от +12...+14 градусов;
  • в южных областях - от +18...+20 градусов;
  • в западных областях - от +12...+14 градусов

Погода в четверг, 9 октября, по всей Украине - дождливая, местами сильные осадки и грозы.

  • в северных областях - от +16...+17 градусов;
  • в восточных областях - от +16...+17 градусов;
  • в центральных областях - от +16...+18 градусов;
  • в южных областях - от +16...+17 градусов;
  • в западных областях - от +15...+17 градусов.

10 октября Украину накроет дождливая погода, местами сильные ливни. Наибольшие осадки ожидаются в центральных, южных и восточных регионах.

  • в северных областях - от +17...+18 градусов;
  • в восточных областях - от +16 градусов;
  • в центральных областях - от +16...+18 градусов;
  • в южных областях - от +16...+17 градусов;
  • в западных областях - от +15...+17 градусов

 

Заметим, что спасатели еще 3 октября предупредили о резком осложнении погодных условий в горах и призвали туристов отказаться от выходов в высокогорье.

Ранее в нашей публикации мы напоминали, чем осенняя непогода, дождь и ветер, опасны для водителя.

