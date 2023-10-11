Де найвищі та найнижчі пенсії: дані за регіонами України

Далі йдуть Рівненська (6674 гривень), Донецька (6612 гривень), Луганська (6323 гривень) та Дніпропетровська (5866 гривень) області.

Найнижчі пенсії у Тернопільській (4041 гривень), Закарпатській (4231 гривень) та Чернівецькій (4236 гривень) областях.

Пенсії у 2023 році

Нагадаємо, середній розмір пенсії в Україні за 9 місяців 2023 року зріс на 727,74 гривень або на 15,7% до 5 350,33 гривень При цьому інфляція становила 3,0%.

Пенсії понад 10 тисяч гривень на 1 жовтня отримували 1,13 млн українців. Це 10,7% від загальної кількості пенсіонерів