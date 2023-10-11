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Где самые высокие и самые низкие пенсии: данные по регионам Украины

Фото: Пенсии в Украине самые высокие в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На 1 октября 2023 года в Украине насчитывается 10,54 млн пенсионеров, а средняя пенсия составляет 5350 гривен. Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве - 7220 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ)

Далее идут Ровенская (6674 гривен), Донецкая (6612 гривен), Луганская (6323 гривен) и Днепропетровская (5866 гривен) области.

Самые низкие пенсии в Тернопольской (4041 гривен), Закарпатской (4231 гривен) и Черновицкой (4236  гривен) областях.

Пенсии в 2023 году

Напомним, средний размер пенсии в Украине за 9 месяцев 2023 года вырос на 727,74 гривен или на 15,7% до 5 350,33 гривен. При этом инфляция составила 3,0%.

Пенсии свыше 10 тысяч гривен на 1 октября получали 1,13 млн украинцев. Это 10,7% от общего числа пенсионеров

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Пенсия в Украине