ua en ru
Чт, 08 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

НБУ дав новий курс долара на 9 жовтня: актуальні ціни та чи є попит на валюту

15:33 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Ірина Гамерська aimg Тарас Лєсовий Експерт
НБУ дав новий курс долара на 9 жовтня: актуальні ціни та чи є попит на валюту Фото: Нацбанк дав курс долара на 9 жовтня (Getty Images)
Не чекай змін - готуйся до них! Фільтруй валютні коливання з РБК-Україна у Google

Нацбанк оновив офіційний курс валют на 9 жовтня. Як долар, так і євро завтра трохи впаде в ціні.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на сайт НБУ.

Курс валют НБУ

За даними Нацбанку, завтра офіційний курс долара становитиме 44,85 грн (-1 коп), євро - 50,13 грн (-2 коп).

НБУ дав новий курс долара на 9 жовтня: актуальні ціни та чи є попит на валюту
Фото: курс валют НБУ на 9 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Чи є попит на валюту

Як зазначає в коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий, валюту купують активніше, ніж продають - різниця складає приблизно 15-20%.

Головними покупцями є імпортери, зокрема компанії, які купують пальне та інші енергоресурси. З наближенням холодного сезону потреба в такому імпорті тільки посилюється, через що навантаження на міжбанк не зникає.

Щоб вирівняти попит і пропозицію, регулятор витрачає близько 1-1,2 мільярда доларів щотижня. Нацбанк фактично виконує роль валютного запобіжника: щойно тиск зростає, він збільшує свою присутність на ринку, не дозволяючи дисбалансу перерости в паніку.

Додатково на настрої громадян тиснуть повсякденні економічні сигнали - подорожчання пального, продуктів, послуг та додаткові витрати бізнесу, що створює відчуття складнішої економічної фази осені.

Проте, за словами банкіра, поки Нацбанк має достатній ресурс для інтервенцій, говорити про руйнування поточної валютної моделі зарано, хоча її вразливим місцем є дедалі більша залежність від постійної підтримки регулятора.

Читайте також: Долар тримається біля 45 грн: актуальний курс валют у банках та обмінниках 8 жовтня

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національний банк України Фінанси Курс долара
Новини
Росія хоче перетворити Київ на енергоострів: бліц з Омельченком про відключення світла
Росія хоче перетворити Київ на енергоострів: бліц з Омельченком про відключення світла
Аналітика
Мова, нафта та ЄС: як Україна та Угорщина домовляються попри публічні сварки
Роман Коткореспондент РБК-Україна Мова, нафта та ЄС: як Україна та Угорщина домовляються попри публічні сварки