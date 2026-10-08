НБУ дав новий курс долара на 9 жовтня: актуальні ціни та чи є попит на валюту

Нацбанк оновив офіційний курс валют на 9 жовтня. Як долар, так і євро завтра трохи впаде в ціні.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на сайт НБУ .

Курс валют НБУ

За даними Нацбанку, завтра офіційний курс долара становитиме 44,85 грн (-1 коп), євро - 50,13 грн (-2 коп).

Фото: курс валют НБУ на 9 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Чи є попит на валюту

Як зазначає в коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий, валюту купують активніше, ніж продають - різниця складає приблизно 15-20%.

Головними покупцями є імпортери, зокрема компанії, які купують пальне та інші енергоресурси. З наближенням холодного сезону потреба в такому імпорті тільки посилюється, через що навантаження на міжбанк не зникає.

Щоб вирівняти попит і пропозицію, регулятор витрачає близько 1-1,2 мільярда доларів щотижня. Нацбанк фактично виконує роль валютного запобіжника: щойно тиск зростає, він збільшує свою присутність на ринку, не дозволяючи дисбалансу перерости в паніку.

Додатково на настрої громадян тиснуть повсякденні економічні сигнали - подорожчання пального, продуктів, послуг та додаткові витрати бізнесу, що створює відчуття складнішої економічної фази осені.

Проте, за словами банкіра, поки Нацбанк має достатній ресурс для інтервенцій, говорити про руйнування поточної валютної моделі зарано, хоча її вразливим місцем є дедалі більша залежність від постійної підтримки регулятора.