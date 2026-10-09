Где выгоднее всего купить валюту 9 октября: курсы доллара и евро в банках и обменниках

В пятницу, 9 октября, украинцы могут купить доллар в банках по курсу от 45,03 грн., а евро – от 50,68 грн. В обменниках обе валюты стоят дороже, а курс зависит от направления операции.

Где выгоднее всего обменять гривны на иностранную валюту и в каком учреждении предлагают самый высокий курс ее покупки, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 9 октября по данным Minfin доллар в обменниках покупают по 44,90 грн. (+3 коп.), а продают по 45,04 грн. (+4 коп.) по сравнению с 8 октября.

Евро в обменниках можно купить за 50,85 грн (-5 коп.), а сдать – по 50,60 грн (без изменений).

Фото: курс валют в обменниках 9 октября (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

В ПриватБанке доллар в отделениях можно купить по 45,10 грн (+5 коп.), а для карт – по 45,04 грн (без изменений). Евро в отделениях продают по 50,80 грн (+20 коп.), а для карт – по 50,76 грн (без изменений).

В Ощадбанке доллар в ''Мобильном Ощаде'' стоит 45,05 грн (без изменений), а для карт – 45,20 грн (без изменений). Евро в приложении продают по 50,68 грн (–2 коп.), а для карт – 50,85 грн (–5 коп.).

В ПУМБ доллар в наличном обмене и по коммерческому курсу продают по 45,30 грн (без изменений). Евро в наличном обмене банка стоит 51,00 грн. (+10 коп.).

Monobank покупает доллар по 44,70 грн., а продает по 45,03 грн. (без изменений). Евро банк покупает по 50,12 грн., а продает по 50,75 грн. (без изменений).

Фото: курс валют в банках 9 октября (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Среди приведенных банков дешевле купить доллар можно в Monobank – за 45,03 грн. В ПриватБанке для карт курс составляет 45,04 грн, а в отделениях – 45,10 грн. В Ощадбанке доллар продают по 45,05 грн в ''Мобильном Ощаде'' и по 45,20 грн для карточек. У ПУМБ валюта стоит 45,30 грн.

Евро дешевле всего продает Ощадбанк в ''Мобильном Ощаде'' – по 50,68 грн. В Monobank курс составляет 50,75 грн, в ПриватБанке для карт – 50,76 грн, а в отделениях – 50,80 грн. В Ощадбанке для карт евро стоит 50,85 грн, а в ПУМБ – 51,00 грн.

Где выгоднее продать валюту

Если продавать доллары банкам, самый высокий курс среди приведенных предложений – 44,80 грн по коммерческому курсу ПУМБ. В Ощадбанке в ''Мобильном Ощаде'' доллар покупают по 44,70 грн, столько же предлагает Monobank. В ПУМБ за наличный доллар дают 44,70 грн, в Ощадбанке для карт – 44,65 грн. В ПриватБанке курс составляет 44,65 грн для карт и 44,50 грн в отделениях.

Евро выгоднее всего сдать в ПУМБ – по 50,30 грн. Monobank покупает евро по 50,12 грн, ПриватБанк для карт – по 50,10 грн, а в отделениях – по 49,80 грн. В Ощадбанке курс составляет 50,00 грн в ''Мобильном Ощаде'' и 49,90 грн для карточек.

По актуальным курсам продаж на 9 октября 1000 долларов в банках стоят:

Monobank – 45 030 грн.

ПриватБанк (для карт) – 45 040 грн.

ПриватБанк (в отделениях) – 45 100 грн.

Ощадбанк (''Мобильный Ощад'') – 45 050 грн.

Ощадбанк (для карт) – 45 200 грн.

ПУМБ – 45 300 грн.

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