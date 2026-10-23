Где дешевле купить доллар и евро: курсы валют в банках и обменниках 23 октября

В пятницу, 23 октября, доллар в банках продается по курсу от 45,30 до 45,50 грн, а евро – от 50,85 до 51,05 грн. В обменниках американскую валюту продают по 45,30 грн., а европейскую – по 51,10 грн.

Где можно приобрести доллар и евро дешевле и по какому курсу банки готовы покупать валюту, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, 23 октября обменники покупают доллар в среднем по 45,15 грн – на 5 копеек дороже, чем в предыдущий рабочий день. Курс продажи американской валюты вырос на 4 копейки – до 45,30 грн.

Евро в обменниках покупают по 50,85 грн – на 2 копейки дешевле, чем 22 октября. В то же время, курс продажи европейской валюты не изменился и составляет 51,10 грн.

Фото: курс валют в обменниках 23 октября (инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Доллар подорожал, а евро подешевел: НБУ обновил курс валют на 23 октября

Курс валют в банках

В ПриватБанке доллар в отделениях продают по 45,35 грн – на 10 копеек дороже, чем 22 октября. Для карт курс продажи вырос на 21 копейку – до 45,45 грн. Банк покупает доллар у клиентов в отделениях по 44,75 грн, а для карт – по 44,90 грн. Оба курса покупки повысились на 10 копеек.

Евро в отделениях ПриватБанка продается по 51,00 грн – без изменений по сравнению с предыдущим рабочим днем. Для карт курс продажи также остался неизменным – 51,02 грн. Банк покупает евро в отделениях по 50,00 грн, а для карт – по 50,33 грн. Курс покупки евро для карточек снизился на 4 копейки.

В Ощадбанке доллар в ''Мобильном Ощаде'' продают по 45,30 грн – на 10 копеек дороже, чем накануне. Для карт курс продажи вырос на 5 копеек – до 45,45 грн. Банк покупает доллар в приложении по 45,00 грн – на 5 копеек дороже, чем 22 октября. Для карт курс покупки повысился на 5 копеек – до 44,90 грн.

Евро в ''Мобильном Ощаде'' продают по 50,85 грн – на 5 копеек дешевле, чем в предыдущий рабочий день. Для карт курс продаж остался на уровне 51,05 грн. Банк покупает евро в приложении по 50,30 грн – на 5 копеек дешевле, чем накануне. Для карт курс покупки снизился на 5 копеек – до 50,15 грн.

В ''ПУМБ'' доллар в наличном обмене продают по 45,50 грн – на 10 копеек дороже, чем 22 октября. Курс покупки также вырос на 10 копеек – до 44,90 грн. По коммерческому курсу банк покупает доллар по 45,00 грн – на 10 копеек дороже, чем накануне, а продает по 45,40 грн – без изменений.

Евро в наличном обмене ПУМБ продают по 51,00 грн., а покупают по 50,30 грн. Оба курса остались на уровне предыдущего рабочего дня.

В Monobank доллар продают по 45,40 грн – на 17 копеек дороже 22 октября. Курс покупки американской валюты вырос на 12 копеек – до 44,95 грн.

Евро у Monobank покупают по 50,34 грн – на 4 копейки дороже, чем накануне. Курс продажи не изменился и составляет 51,01 грн.

Фото: курсы валют в банках 23 октября (инфографика РБК-Украина)

Где выгоднее всего купить валюту

Среди приведенных банков самый низкий курс продажи доллара предлагает Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 45,30 грн. В отделениях ПриватБанка американская валюта стоит 45,35 грн. В Monobank и ПУМБ по коммерческому курсу доллар продают по 45,40 грн. Для карт ПриватБанка и Ощадбанк курс составляет 45,45 грн, а в ПУМБ при наличном обмене – 45,50 грн.

Евро дешевле всего можно приобрести в ''Мобильном Ощаде'' – по 50,85 грн. В отделениях ПриватБанка и в ПУМБ по наличному обмену евро продают по 51,00 грн. В Monobank курс составляет 51,01 грн, для карт ПриватБанка – 51,02 грн, а для карт Ощадбанка – 51,05 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара среди приведенных банков предлагают Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ по коммерческому курсу – по 45,00 грн. В Monobank доллар покупают по 44,95 грн. В ПриватБанке для карт, Ощадбанк для карт и ПУМБ при наличном обмене курс составляет 44,90 грн. В отделениях ПриватБанка доллар покупают по 44,75 грн.

Евро выгоднее всего сдать в Monobank – по 50,34 грн. В ПриватБанке для карт курс покупки составляет 50,33 грн. В Ощадбанке через ''Мобильный Ощад'' и в ПУМБ при наличном обмене евро покупают по 50,30 грн. Для карт Ощадбанка курс составляет 50,15 грн, а в отделениях ПриватБанка – 50,00 грн.

Сколько стоят 1000 долларов в банках

Ощадбанк (''Мобильный Ощад'') – 45 300 грн.

ПриватБанк (в отделениях) – 45350 грн.

Monobank – 45400 грн.

ПУМБ (коммерческий курс) – 45400 грн.

ПриватБанк (для карт) – 45 450 грн.

Ощадбанк (для карт) – 45 450 грн.

ПУМБ (наличный обмен) – 45500 грн.

Читайте также: Почему доллар и евро могут идти в разные стороны: Тарас Козак объяснил, как работает рынок