Де можна купатися в Україні: МОЗ назвало безпечні пляжі по регіонах

В Україні триває моніторинг якості води у річках і водоймах, що розташовані в межах офіційних пляжних зон. За підсумками лабораторних досліджень проб фахівці зафіксували значну кількість відхилень від санітарних норм.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ).
Зі 166 проб, відібраних у межах пляжних зон по всій Україні у період з 13 до 19 червня, 25 проб (15,1%) не відповідали мікробіологічним нормам.
Зі 130 проб, досліджених за хімічними показниками, 46 проб (35,4%) мали перевищення допустимих значень.
У багатьох випадках у воді виявляли підвищений вміст лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП). Цей збудник може викликати кишкові інфекції з такими симптомами:
МОЗ закликає негайно звертатися до лікаря при появі таких симптомів після купання.
Відповідає санітарним нормам вода у межах офіційних пляжів у Києві на пляжах:
У Волинській області:
У Дніпропетровській області (попри те, що пляжі офіційно не відкриті):
В Івано-Франківській області:
У Кіровоградській області:
У Київській області:
У Львівській області:
В Одеській області:
Варто зазначити, що оздоровчий сезон в Одесі та області офіційно ще не стартував.
У Полтавській області:
У Рівненській області:
У Тернопільській області:
У Хмельницька області:
У Черкаські області:
У Чернівецькій області:
У Чернігівській області:
Через мікробіологічні або хімічні порушення купатися не можна:
Зазначимо, у Закарпатській, Сумській та Одеській областях офіційних річкових пляжів не зареєстровано. У Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській областях зони відпочинку на воді не відкриватимуть через війну.
Нагадаємо, фахівці Центрів контролю та профілактики хвороб щотижня перевіряють якість води, щоб оперативно попередити загрози для здоров’я. РБК-Україна розповідало, що показали попередні результати перевірки і де купатися заборонили.
Також ми писали про правила безпеки на воді влітку. Патрульна поліція нагадує: купатися можна лише через 1,5-2 години після їжі, не у стані алкогольного сп’яніння і лише у дозволених місцях. За червень уже сталися 10 нещасних випадків із дітьми на водоймах. Особливу увагу слід приділяти нагляду за дітьми, дотриманню правил поведінки у воді та уникненню небезпечних розваг.
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