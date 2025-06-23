Где можно купаться в Украине: Минздрав назвал безопасные пляжи по регионам

В Украине продолжается мониторинг качества воды в реках и водоемах, расположенных в пределах официальных пляжных зон. По итогам лабораторных исследований проб специалисты зафиксировали значительное количество отклонений от санитарных норм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Из 166 проб, отобранных в пределах пляжных зон по всей Украине в период с 13 по 19 июня, 25 проб (15,1%) не соответствовали микробиологическим нормам.
Из 130 проб, исследованных по химическим показателям, 46 проб (35,4%) имели превышение допустимых значений.
Во многих случаях в воде выявляли повышенное содержание лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП). Этот возбудитель может вызывать кишечные инфекции с такими симптомами:
Минздрав призывает немедленно обращаться к врачу при появлении таких симптомов после купания.
Соответствует санитарным нормам вода в пределах официальных пляжей в Киеве на пляжах:
В Волынской области:
В Днепропетровской области (несмотря на то, что пляжи официально не открыты):
В Ивано-Франковской области:
В Кировоградской области:
В Киевской области:
Во Львовской области:
В Одесской области:
Стоит отметить, что оздоровительный сезон в Одессе и области официально еще не стартовал.
В Полтавской области:
В Ровенской области:
В Тернопольской области:
В Хмельницкая области:
В Черкасской области:
В Черновицкой области:
В Черниговской области:
Из-за микробиологических или химических нарушений купаться нельзя:
Отметим, в Закарпатской, Сумской и Одесской областях официальных речных пляжей не зарегистрировано. В Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской областях зоны отдыха на воде не будут открывать из-за войны.
Напомним, специалисты Центров контроля и профилактики болезней еженедельно проверяют качество воды, чтобы оперативно предупредить угрозы для здоровья. РБК-Украина рассказывало, что показали предварительные результаты проверки и где купаться запретили.
Также мы писали о правилах безопасности на воде летом. Патрульная полиция напоминает: купаться можно только через 1,5-2 часа после еды, не в состоянии алкогольного опьянения и только в разрешенных местах. За июнь уже произошли 10 несчастных случаев с детьми на водоемах. Особое внимание следует уделять надзору за детьми, соблюдению правил поведения в воде и избежанию опасных развлечений.
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