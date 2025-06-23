Где можно купаться в Украине: Минздрав назвал безопасные пляжи по регионам

В Украине продолжается мониторинг качества воды в реках и водоемах, расположенных в пределах официальных пляжных зон. По итогам лабораторных исследований проб специалисты зафиксировали значительное количество отклонений от санитарных норм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины .

Что показали проверки воды

Из 166 проб, отобранных в пределах пляжных зон по всей Украине в период с 13 по 19 июня, 25 проб (15,1%) не соответствовали микробиологическим нормам.

Из 130 проб, исследованных по химическим показателям, 46 проб (35,4%) имели превышение допустимых значений.

Во многих случаях в воде выявляли повышенное содержание лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП). Этот возбудитель может вызывать кишечные инфекции с такими симптомами:

тошнота, рвота;

диарея;

боль в животе;

сухость во рту;

повышенная температура;

уменьшение мочеиспускания.

Минздрав призывает немедленно обращаться к врачу при появлении таких симптомов после купания.

Где вода соответствует нормам и купаться безопасно

Соответствует санитарным нормам вода в пределах официальных пляжей в Киеве на пляжах:

"Троещина" (р. Десенка);

"Чорторый" (парк "Муромец").

В Волынской области:

Луцк;

Нововолынск;

Любешов;

озеро Свитязь (Шацкая ОТГ).

В Днепропетровской области (несмотря на то, что пляжи официально не открыты):

Верхнеднепровск,

Зеленодольск,

Каменское;

в Днепре - парк Приднепровский, Монастырский остров.

В Ивано-Франковской области:

Ивано-Франковск;

поселок Поляница.

В Кировоградской области:

Гайворон,

Новоархангельск,

Вольное,

Светловодск.

В Киевской области:

городской пляж в Переяславе.

Во Львовской области:

озеро Молодежное (Золочев),

Верещица,

Моршин,

Перемышляны,

Коросное,

Давыдов,

Подберезцы, Брюховичи.

В Одесской области:

пляжи "Ланжерон", "Отрада", "Лузановка", "Дельфин", "Аркадия", Фонтан (10, 13, 16 станции) в Одессе;

в районе - Сычавка, Грибовка ("Загар", "Лагуна"), Затока, Курортное, Большая Балабановка, Приморское, Сергеевка ("Рассейка", "Катранка"), Приморское (Измаильский р-н), Черноморск.

Стоит отметить, что оздоровительный сезон в Одессе и области официально еще не стартовал.

В Полтавской области:

Кобеляки,

Белики,

Новые Санжары,

Гадяч,

Миргород.

В Ровенской области:

Здолбунов,

Дубровица,

Обаров,

Гоща.

В Тернопольской области:

Хоростков.

В Хмельницкая области:

Великая Слободка,

Изяслав,

Славута,

Красилов,

Староконстантинов,

Полонное.

В Черкасской области:

Черкассы,

Багачево.

В Черновицкой области:

Великий Кучуров,

Бояны,

Магала.

В Черниговской области:

"Золотой берег" в Чернигове.

Где купаться не рекомендуется

Из-за микробиологических или химических нарушений купаться нельзя:

в Киеве на пляжах "Галерный", "Предместная слободка", "Центральный" на Днепре, "Вербный", "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный" на Днепре, "Тельбин", "Пуща-Водица" на 5-7 линии, "Остров Оболонь";

на пляжах "Галерный", "Предместная слободка", "Центральный" на Днепре, "Вербный", "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный" на Днепре, "Тельбин", "Пуща-Водица" на 5-7 линии, "Остров Оболонь"; в Винницкой области на пляжах "Химик", "Гонты", "Центральный" в г. Винница на р. Южный Буг;

на пляжах "Химик", "Гонты", "Центральный" в г. Винница на р. Южный Буг; в Волынской области на пляже г. Ковель на р. Турия;

на пляже г. Ковель на р. Турия; в Днепропетровской области на детском пляже г. Самар, на пляжах в городах Желтые Воды, Павлоград, на пляже "Сагайдак" в Днепре;

на детском пляже г. Самар, на пляжах в городах Желтые Воды, Павлоград, на пляже "Сагайдак" в Днепре; в Житомирской области на пляже в г. Звягель на ул. Богуна (р. Случь), г. Коростень (р. Уж), детский и взрослый пляж в Гидропарке в Житомире на р. Тетерев;

на пляже в г. Звягель на ул. Богуна (р. Случь), г. Коростень (р. Уж), детский и взрослый пляж в Гидропарке в Житомире на р. Тетерев; в Киевской области на пляже "Центральный" в г. Белая Церковь, на детском пляже "Чайка" в поселке Чайка Обуховского района. Стоит отметить, что в Киевской области пляжи официально не открыты;

на пляже "Центральный" в г. Белая Церковь, на детском пляже "Чайка" в поселке Чайка Обуховского района. Стоит отметить, что в Киевской области пляжи официально не открыты; во Львовской области на озере Задорожное с. Вербиж Николаевской ОТГ.

на озере Задорожное с. Вербиж Николаевской ОТГ. в Николаевской области пляжи Стрелка в г. Николаев (р. Ингул) и пляж в г. Южноукраинск;

пляжи Стрелка в г. Николаев (р. Ингул) и пляж в г. Южноукраинск; в Полтавской области пляжи в г. Кременчуг на р. Днепр и р. Сухой Кагамлык.

пляжи в г. Кременчуг на р. Днепр и р. Сухой Кагамлык. в Ровенской области городской пляж в Ровно (оз. Басов Кут);

городской пляж в Ровно (оз. Басов Кут); в Тернопольской области пляж в Тернополе;

пляж в Тернополе; в Хмельницкой области городской пляж в Хмельницком;

городской пляж в Хмельницком; в Черновицкой области городской пляж в Черновцах;

Отметим, в Закарпатской, Сумской и Одесской областях официальных речных пляжей не зарегистрировано. В Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской областях зоны отдыха на воде не будут открывать из-за войны.