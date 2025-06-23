Где можно купаться в Украине: Минздрав назвал безопасные пляжи по регионам
В Украине продолжается мониторинг качества воды в реках и водоемах, расположенных в пределах официальных пляжных зон. По итогам лабораторных исследований проб специалисты зафиксировали значительное количество отклонений от санитарных норм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Что показали проверки воды
Из 166 проб, отобранных в пределах пляжных зон по всей Украине в период с 13 по 19 июня, 25 проб (15,1%) не соответствовали микробиологическим нормам.
Из 130 проб, исследованных по химическим показателям, 46 проб (35,4%) имели превышение допустимых значений.
Во многих случаях в воде выявляли повышенное содержание лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП). Этот возбудитель может вызывать кишечные инфекции с такими симптомами:
- тошнота, рвота;
- диарея;
- боль в животе;
- сухость во рту;
- повышенная температура;
- уменьшение мочеиспускания.
Минздрав призывает немедленно обращаться к врачу при появлении таких симптомов после купания.
Где вода соответствует нормам и купаться безопасно
Соответствует санитарным нормам вода в пределах официальных пляжей в Киеве на пляжах:
- "Троещина" (р. Десенка);
- "Чорторый" (парк "Муромец").
В Волынской области:
- Луцк;
- Нововолынск;
- Любешов;
- озеро Свитязь (Шацкая ОТГ).
В Днепропетровской области (несмотря на то, что пляжи официально не открыты):
- Верхнеднепровск,
- Зеленодольск,
- Каменское;
- в Днепре - парк Приднепровский, Монастырский остров.
В Ивано-Франковской области:
- Ивано-Франковск;
- поселок Поляница.
В Кировоградской области:
- Гайворон,
- Новоархангельск,
- Вольное,
- Светловодск.
В Киевской области:
- городской пляж в Переяславе.
Во Львовской области:
- озеро Молодежное (Золочев),
- Верещица,
- Моршин,
- Перемышляны,
- Коросное,
- Давыдов,
- Подберезцы, Брюховичи.
В Одесской области:
- пляжи "Ланжерон", "Отрада", "Лузановка", "Дельфин", "Аркадия", Фонтан (10, 13, 16 станции) в Одессе;
- в районе - Сычавка, Грибовка ("Загар", "Лагуна"), Затока, Курортное, Большая Балабановка, Приморское, Сергеевка ("Рассейка", "Катранка"), Приморское (Измаильский р-н), Черноморск.
Стоит отметить, что оздоровительный сезон в Одессе и области официально еще не стартовал.
В Полтавской области:
- Кобеляки,
- Белики,
- Новые Санжары,
- Гадяч,
- Миргород.
В Ровенской области:
- Здолбунов,
- Дубровица,
- Обаров,
- Гоща.
В Тернопольской области:
- Хоростков.
В Хмельницкая области:
- Великая Слободка,
- Изяслав,
- Славута,
- Красилов,
- Староконстантинов,
- Полонное.
В Черкасской области:
- Черкассы,
- Багачево.
В Черновицкой области:
- Великий Кучуров,
- Бояны,
- Магала.
В Черниговской области:
- "Золотой берег" в Чернигове.
Где купаться не рекомендуется
Из-за микробиологических или химических нарушений купаться нельзя:
- в Киеве на пляжах "Галерный", "Предместная слободка", "Центральный" на Днепре, "Вербный", "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный" на Днепре, "Тельбин", "Пуща-Водица" на 5-7 линии, "Остров Оболонь";
- в Винницкой области на пляжах "Химик", "Гонты", "Центральный" в г. Винница на р. Южный Буг;
- в Волынской области на пляже г. Ковель на р. Турия;
- в Днепропетровской области на детском пляже г. Самар, на пляжах в городах Желтые Воды, Павлоград, на пляже "Сагайдак" в Днепре;
- в Житомирской области на пляже в г. Звягель на ул. Богуна (р. Случь), г. Коростень (р. Уж), детский и взрослый пляж в Гидропарке в Житомире на р. Тетерев;
- в Киевской области на пляже "Центральный" в г. Белая Церковь, на детском пляже "Чайка" в поселке Чайка Обуховского района. Стоит отметить, что в Киевской области пляжи официально не открыты;
- во Львовской области на озере Задорожное с. Вербиж Николаевской ОТГ.
- в Николаевской области пляжи Стрелка в г. Николаев (р. Ингул) и пляж в г. Южноукраинск;
- в Полтавской области пляжи в г. Кременчуг на р. Днепр и р. Сухой Кагамлык.
- в Ровенской области городской пляж в Ровно (оз. Басов Кут);
- в Тернопольской области пляж в Тернополе;
- в Хмельницкой области городской пляж в Хмельницком;
- в Черновицкой области городской пляж в Черновцах;
Отметим, в Закарпатской, Сумской и Одесской областях официальных речных пляжей не зарегистрировано. В Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской областях зоны отдыха на воде не будут открывать из-за войны.
Напомним, специалисты Центров контроля и профилактики болезней еженедельно проверяют качество воды, чтобы оперативно предупредить угрозы для здоровья. РБК-Украина рассказывало, что показали предварительные результаты проверки и где купаться запретили.
Также мы писали о правилах безопасности на воде летом. Патрульная полиция напоминает: купаться можно только через 1,5-2 часа после еды, не в состоянии алкогольного опьянения и только в разрешенных местах. За июнь уже произошли 10 несчастных случаев с детьми на водоемах. Особое внимание следует уделять надзору за детьми, соблюдению правил поведения в воде и избежанию опасных развлечений.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.