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Где можно купаться в Украине: Минздрав назвал безопасные пляжи по регионам

Понедельник 23 июня 2025 06:40
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Где можно купаться в Украине: Минздрав назвал безопасные пляжи по регионам Фото: Пляж в Киеве (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине продолжается мониторинг качества воды в реках и водоемах, расположенных в пределах официальных пляжных зон. По итогам лабораторных исследований проб специалисты зафиксировали значительное количество отклонений от санитарных норм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Что показали проверки воды

Из 166 проб, отобранных в пределах пляжных зон по всей Украине в период с 13 по 19 июня, 25 проб (15,1%) не соответствовали микробиологическим нормам.

Из 130 проб, исследованных по химическим показателям, 46 проб (35,4%) имели превышение допустимых значений.

Во многих случаях в воде выявляли повышенное содержание лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП). Этот возбудитель может вызывать кишечные инфекции с такими симптомами:

  • тошнота, рвота;
  • диарея;
  • боль в животе;
  • сухость во рту;
  • повышенная температура;
  • уменьшение мочеиспускания.

Минздрав призывает немедленно обращаться к врачу при появлении таких симптомов после купания.

Где вода соответствует нормам и купаться безопасно

Соответствует санитарным нормам вода в пределах официальных пляжей в Киеве на пляжах:

  • "Троещина" (р. Десенка);
  • "Чорторый" (парк "Муромец").

В Волынской области:

  • Луцк;
  • Нововолынск;
  • Любешов;
  • озеро Свитязь (Шацкая ОТГ).

В Днепропетровской области (несмотря на то, что пляжи официально не открыты):

  • Верхнеднепровск,
  • Зеленодольск,
  • Каменское;
  • в Днепре - парк Приднепровский, Монастырский остров.

В Ивано-Франковской области:

  • Ивано-Франковск;
  • поселок Поляница.

В Кировоградской области:

  • Гайворон,
  • Новоархангельск,
  • Вольное,
  • Светловодск.

В Киевской области:

  • городской пляж в Переяславе.

Во Львовской области:

  • озеро Молодежное (Золочев),
  • Верещица,
  • Моршин,
  • Перемышляны,
  • Коросное,
  • Давыдов,
  • Подберезцы, Брюховичи.

В Одесской области:

  • пляжи "Ланжерон", "Отрада", "Лузановка", "Дельфин", "Аркадия", Фонтан (10, 13, 16 станции) в Одессе;
  • в районе - Сычавка, Грибовка ("Загар", "Лагуна"), Затока, Курортное, Большая Балабановка, Приморское, Сергеевка ("Рассейка", "Катранка"), Приморское (Измаильский р-н), Черноморск.

Стоит отметить, что оздоровительный сезон в Одессе и области официально еще не стартовал.

В Полтавской области:

  • Кобеляки,
  • Белики,
  • Новые Санжары,
  • Гадяч,
  • Миргород.

В Ровенской области:

  • Здолбунов,
  • Дубровица,
  • Обаров,
  • Гоща.

В Тернопольской области:

  • Хоростков.

В Хмельницкая области:

  • Великая Слободка,
  • Изяслав,
  • Славута,
  • Красилов,
  • Староконстантинов,
  • Полонное.

В Черкасской области:

  • Черкассы,
  • Багачево.

В Черновицкой области:

  • Великий Кучуров,
  • Бояны,
  • Магала.

В Черниговской области:

  • "Золотой берег" в Чернигове.

Где купаться не рекомендуется

Из-за микробиологических или химических нарушений купаться нельзя:

  • в Киеве на пляжах "Галерный", "Предместная слободка", "Центральный" на Днепре, "Вербный", "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный" на Днепре, "Тельбин", "Пуща-Водица" на 5-7 линии, "Остров Оболонь";
  • в Винницкой области на пляжах "Химик", "Гонты", "Центральный" в г. Винница на р. Южный Буг;
  • в Волынской области на пляже г. Ковель на р. Турия;
  • в Днепропетровской области на детском пляже г. Самар, на пляжах в городах Желтые Воды, Павлоград, на пляже "Сагайдак" в Днепре;
  • в Житомирской области на пляже в г. Звягель на ул. Богуна (р. Случь), г. Коростень (р. Уж), детский и взрослый пляж в Гидропарке в Житомире на р. Тетерев;
  • в Киевской области на пляже "Центральный" в г. Белая Церковь, на детском пляже "Чайка" в поселке Чайка Обуховского района. Стоит отметить, что в Киевской области пляжи официально не открыты;
  • во Львовской области на озере Задорожное с. Вербиж Николаевской ОТГ.
  • в Николаевской области пляжи Стрелка в г. Николаев (р. Ингул) и пляж в г. Южноукраинск;
  • в Полтавской области пляжи в г. Кременчуг на р. Днепр и р. Сухой Кагамлык.
  • в Ровенской области городской пляж в Ровно (оз. Басов Кут);
  • в Тернопольской области пляж в Тернополе;
  • в Хмельницкой области городской пляж в Хмельницком;
  • в Черновицкой области городской пляж в Черновцах;

Отметим, в Закарпатской, Сумской и Одесской областях официальных речных пляжей не зарегистрировано. В Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской областях зоны отдыха на воде не будут открывать из-за войны.

Напомним, специалисты Центров контроля и профилактики болезней еженедельно проверяют качество воды, чтобы оперативно предупредить угрозы для здоровья. РБК-Украина рассказывало, что показали предварительные результаты проверки и где купаться запретили.

Также мы писали о правилах безопасности на воде летом. Патрульная полиция напоминает: купаться можно только через 1,5-2 часа после еды, не в состоянии алкогольного опьянения и только в разрешенных местах. За июнь уже произошли 10 несчастных случаев с детьми на водоемах. Особое внимание следует уделять надзору за детьми, соблюдению правил поведения в воде и избежанию опасных развлечений.

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