"Де мільярди на ППО?" Кличко жорстко поставив уряду питання про захист енергетики

Кличко запитав про ППО та мільярди на захист енергетики

За словами Кличка, міська влада “всіма силами" продовжує забезпечувати життєдіяльність столиці в умовах масованих обстрілів. Він зазначив, що торік тепло- та енергогенеруючі об’єкти Києва зазнали 19 уражень, тоді як цього року їхня кількість зросла майже до 50.

Попри постійні атаки, комунальні фахівці відновлювали обладнання та готували об’єкти до опалювального сезону. Водночас місто зіткнулося з нестачею працівників на комунальних підприємствах і зупинкою платежів.

Кличко наголосив, що на тлі критики на адресу міської влади виникають питання до центральної влади щодо захисту столиці.

"Можна що завгодно говорити, вішати на Кличка хоч третю світову… Але не тільки в мене питання: де протиповітряна оборона для захисту столиці? Де захист обʼєктів “Укренерго”? Де мільярди, які на це виділяли?" – заявив мер Києва.

Як Київ готується до зими

Окремо мер поінформував народних депутатів про резервні джерела енергопостачання, які столиця нарощувала протягом повномасштабної війни.

За його словами, Київ підготував майже 700 генераторів різної потужності для об’єктів тепло- та водопостачання, а також 70 мобільних пересувних котелень. У місті вже збудували три дизельні електростанції та резервний водозабір.

"Київводоканал" має 103 генератори й очікує на додаткові системи великої потужності для водопостачання, які виготовляють за кордоном.

Крім того, для житлових будинків закупили понад 6 тисяч генераторів, інверторів і батарей.

Усі заклади освіти столиці, наголосив Кличко, забезпечені генераторами.

Також мер додав, що київські лікарні мають 480 генераторів, у 15 медзакладах є власні свердловини, ще в шести їх будують. Одинадцять лікарень уже мають автономне теплопостачання від власних котелень. До кінця року такі системи планують облаштувати загалом у 21 медзакладі.

Кличко заявив про проблеми громад через блокування платежів

Як голова Асоціації міст України, Кличко також звернув увагу на труднощі, з якими громади зіткнулися напередодні опалювального сезону.

За його словами, урядове блокування платежів із місцевих бюджетів створює проблеми не лише для Києва, а й для інших міст.

“Хтось там розповідає, як підготувалися інші міста: мовляв, на відміну, від Києва. Це неправда! І сьогодні в шоці всі громади. Всі міста розгрібають проблеми, які створив уряд, заморозивши платежі. Місцеве самоврядування в Україні намагаються знищити - і не тільки в Києві. Усуваючи голів громад за надуманими причинами, висуваючи абсурдні звинувачення, залякуючи кримінальними справами", – сказав мер столиці.

Кличко наголосив, що в умовах повномасштабної війни Київ залишається стратегічно важливим містом, яке потребує належного захисту та підтримки.

“Київ - серце держави, яку намагається знищити ворог. Але не менш страшні політикани всередині країни”, – резюмував мер міста.