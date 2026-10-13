ua en ru
Вт, 13 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

"Роблю все, щоб місто функціонувало": Кличко відповів на закиди про зрив опалювального сезону

17:17 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Анна Шиканова
"Роблю все, щоб місто функціонувало": Кличко відповів на закиди про зрив опалювального сезону Мер Києва Віталій Кличко (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Безпідставні звинувачення на адресу київської влади у зриві опалювального сезону — це чергова спроба знищити місцеве самоврядування у Києві. На цьому наголосив мер столиці Віталій Кличко після інспектування одного з об'єктів критичної інфраструктури.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Кличка в Telegram-каналі.

Закиди не мають підстав

За словами Віталія Кличка, інформаційні закиди щодо опалювального сезону не мають під собою підстав та поширюються ресурсами, пов’язаними з центральною владою.

"Зараз лунають безпідставні звинувачення у зриві опалювального сезону, який ще не почався. І розганяються ресурсами, які пов’язані з центральною владою. Це намагання знищити місцеве самоврядування. Усунути мене і призначити когось згори", - заявив Віталій Кличко.

"Я роблю в надскладних умовах усе можливе"

Він підкреслив, що в Україні вже близько 300 очільників міст були усунуті з посад за надуманими приводами, і зараз подібні спроби відбуваються стосовно столиці.

Читайте також: Київ втрачає енергетичні можливості через удари РФ, а кошти громад заблоковані, - експерт

"Люди обрали мене, і я працюю, роблю в надскладних умовах усе можливе, щоб виправдати довіру киян, щоб місто функціонувало в ситуації постійних нищівних атак ворога", - зазначив мер.

Раніше також стало відомо, що через брак коштів у державному бюджеті уряд та Казначейство заблокували рахунки місцевих громад, через що вони впродовж місяця не мали змоги використовувати кошти на підготовку до зимового періоду.

Нещодавно у КМДА повідомили, що центральна влада частково розморозила гроші на казначейських рахунках Києва і це дозволить столиці продовжити підготовку до зими.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Віталий Кличко Опалювальный сезон
Новини
У Німеччині назвали причину "дизельної угоди" Трампа і Путіна
У Німеччині назвали причину "дизельної угоди" Трампа і Путіна
Аналітика
Тайванський гігант купує цементний завод в Україні: чи зміниться вартість житла після угоди
Марія Волощукредактор РБК-Україна Тайванський гігант купує цементний завод в Україні: чи зміниться вартість житла після угоди