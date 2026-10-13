"Роблю все, щоб місто функціонувало": Кличко відповів на закиди про зрив опалювального сезону
Безпідставні звинувачення на адресу київської влади у зриві опалювального сезону — це чергова спроба знищити місцеве самоврядування у Києві. На цьому наголосив мер столиці Віталій Кличко після інспектування одного з об'єктів критичної інфраструктури.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Кличка в Telegram-каналі.
Закиди не мають підстав
За словами Віталія Кличка, інформаційні закиди щодо опалювального сезону не мають під собою підстав та поширюються ресурсами, пов’язаними з центральною владою.
"Зараз лунають безпідставні звинувачення у зриві опалювального сезону, який ще не почався. І розганяються ресурсами, які пов’язані з центральною владою. Це намагання знищити місцеве самоврядування. Усунути мене і призначити когось згори", - заявив Віталій Кличко.
"Я роблю в надскладних умовах усе можливе"
Він підкреслив, що в Україні вже близько 300 очільників міст були усунуті з посад за надуманими приводами, і зараз подібні спроби відбуваються стосовно столиці.
Читайте також: Київ втрачає енергетичні можливості через удари РФ, а кошти громад заблоковані, - експерт
"Люди обрали мене, і я працюю, роблю в надскладних умовах усе можливе, щоб виправдати довіру киян, щоб місто функціонувало в ситуації постійних нищівних атак ворога", - зазначив мер.
Раніше також стало відомо, що через брак коштів у державному бюджеті уряд та Казначейство заблокували рахунки місцевих громад, через що вони впродовж місяця не мали змоги використовувати кошти на підготовку до зимового періоду.
Нещодавно у КМДА повідомили, що центральна влада частково розморозила гроші на казначейських рахунках Києва і це дозволить столиці продовжити підготовку до зими.