"Где миллиарды на ПВО?" Кличко жестко поставил правительству вопрос о защите энергетики

Кличко спросил о ПВО и миллиардах в защиту энергетики

По словам Кличко, городские власти "всеми силами" продолжают обеспечивать жизнедеятельность столицы в условиях массированных обстрелов. Он отметил, что в прошлом году тепло- и энергогенерирующие объекты Киева потерпели 19 поражений, тогда как в этом году их количество выросло почти до 50 .

Несмотря на постоянные атаки, коммунальные специалисты восстанавливали оборудование и готовили объекты к отопительному сезону. В то же время город столкнулся с нехваткой работников на коммунальных предприятиях и остановкой платежей.

Кличко подчеркнул, что на фоне критики в адрес городских властей возникают вопросы к центральным властям по защите столицы.

"Можно что угодно говорить, вешать на Кличко хоть третью мировую… Но не только у меня вопрос: где противовоздушная оборона для защиты столицы? Где защита объектов "Укрэнерго"? Где миллиарды, которые на это выделяли?" – заявил мэр Киева.

Как Киев готовится к зиме

Отдельно мэр проинформировал народных депутатов о резервных источниках энергоснабжения, которые столица наращивала во время полномасштабной войны.

По его словам, Киев подготовил около 700 генераторов разной мощности для объектов тепло- и водоснабжения, а также 70 мобильных передвижных котельных. В городе уже построили три дизельные электростанции и резервный водозабор.

"Киевводоканал" имеет 103 генератора и ожидает дополнительных систем большой мощности для водоснабжения, которые производят за рубежом.

Кроме того, для жилых домов закупили более 6 тысяч генераторов, инверторов и батарей.

Все учебные заведения столицы, подчеркнул Кличко, обеспечены генераторами.

Также мэр добавил, что у киевских больниц 480 генераторов, в 15 медучреждениях есть собственные скважины, еще в шести их строят. У одиннадцати больниц уже есть автономное теплоснабжение от собственных котельных. До конца года такие системы планируют обустроить в 21 медучреждении.

Кличко заявил о проблемах громад из-за блокирования платежей

Как глава Ассоциации городов Украины, Кличко также обратил внимание на трудности, с которыми громады столкнулись в преддверии отопительного сезона.

По его словам, правительственная блокировка платежей из местных бюджетов создает проблемы не только для Киева, но и для других городов.

"Кто-то там рассказывает, как подготовились другие города: мол, в отличие, от Киева. Это неправда! И сегодня в шоке все громады. Все города разгребают проблемы, которые создало правительство, заморозив платежи. Местное самоуправление в Украине пытаются уничтожить - и не только в Киеве. Устраняя голов громад по надуманным причинам, выдвигая абсурдные обвинения, запугивая криминальными делами", – сказал мэр столицы.

Кличко подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны Киев остается стратегически важным городом, который требует надлежащей защиты и поддержки.

"Киев - сердце государства, которое пытается уничтожить враг. Но не менее страшны политиканы внутри страны", - резюмировал мэр города.