"Где миллиарды на ПВО?" Кличко жестко поставил правительству вопрос о защите энергетики

Мэр Киева Виталий Кличко в Верховной Раде спросил центральные власти, где ПВО для столицы и миллиарды, выделенные на защиту энергетических объектов. Он также рассказал, как Киев готовится к зиме.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на выступление главы столицы в парламенте.
По словам Кличко, городские власти "всеми силами" продолжают обеспечивать жизнедеятельность столицы в условиях массированных обстрелов. Он отметил, что в прошлом году тепло- и энергогенерирующие объекты Киева потерпели 19 поражений, тогда как в этом году их количество выросло почти до 50 .
Несмотря на постоянные атаки, коммунальные специалисты восстанавливали оборудование и готовили объекты к отопительному сезону. В то же время город столкнулся с нехваткой работников на коммунальных предприятиях и остановкой платежей.
Кличко подчеркнул, что на фоне критики в адрес городских властей возникают вопросы к центральным властям по защите столицы.
"Можно что угодно говорить, вешать на Кличко хоть третью мировую… Но не только у меня вопрос: где противовоздушная оборона для защиты столицы? Где защита объектов "Укрэнерго"? Где миллиарды, которые на это выделяли?" – заявил мэр Киева.
Отдельно мэр проинформировал народных депутатов о резервных источниках энергоснабжения, которые столица наращивала во время полномасштабной войны.
По его словам, Киев подготовил около 700 генераторов разной мощности для объектов тепло- и водоснабжения, а также 70 мобильных передвижных котельных. В городе уже построили три дизельные электростанции и резервный водозабор.
"Киевводоканал" имеет 103 генератора и ожидает дополнительных систем большой мощности для водоснабжения, которые производят за рубежом.
Кроме того, для жилых домов закупили более 6 тысяч генераторов, инверторов и батарей.
Все учебные заведения столицы, подчеркнул Кличко, обеспечены генераторами.
Также мэр добавил, что у киевских больниц 480 генераторов, в 15 медучреждениях есть собственные скважины, еще в шести их строят. У одиннадцати больниц уже есть автономное теплоснабжение от собственных котельных. До конца года такие системы планируют обустроить в 21 медучреждении.
Как глава Ассоциации городов Украины, Кличко также обратил внимание на трудности, с которыми громады столкнулись в преддверии отопительного сезона.
По его словам, правительственная блокировка платежей из местных бюджетов создает проблемы не только для Киева, но и для других городов.
"Кто-то там рассказывает, как подготовились другие города: мол, в отличие, от Киева. Это неправда! И сегодня в шоке все громады. Все города разгребают проблемы, которые создало правительство, заморозив платежи. Местное самоуправление в Украине пытаются уничтожить - и не только в Киеве. Устраняя голов громад по надуманным причинам, выдвигая абсурдные обвинения, запугивая криминальными делами", – сказал мэр столицы.
Кличко подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны Киев остается стратегически важным городом, который требует надлежащей защиты и поддержки.
"Киев - сердце государства, которое пытается уничтожить враг. Но не менее страшны политиканы внутри страны", - резюмировал мэр города.
Напомним, 13 октября нардепка от "Слуги народа" Марьяна Безуглая инициировала вызов в Верховную Раду Виталия Кличко. В партии власти потребовали, чтобы мэр столицы объяснил, почему в городе не защищены объекты критической инфраструктуры, хотя это сфера ответственности правительства и Сил обороны.
Ранее Кличко ответил на упреки о срыве отопительного сезона.