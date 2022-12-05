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Де купити живу ялинку у Києві: список адрес сезонних ярмарків

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Київ, Понеділок 05 грудня 2022 22:05
Де купити живу ялинку у Києві: список адрес сезонних ярмарків Фото: де купити живу ялинку у Києві (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві 15 грудня відкриються офіційні майданчики з продажу живих новорічних дерев. Працюватимуть вони до 31 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

"Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської державної адміністрації сформовано адресний перелік сезонних ярмарків з продажу натуральних хвойних дерев у місті Києві, який затверджено заступником голови Київської міської державної адміністрації В. Мондриївським", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що ярмарки працюватимуть з 15 по 31 грудня.

Список адрес ялинкових майданчиків можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Києві цьогоріч встановлять новорічну ялинку, яка буде символом незламності. Вона буде з енергозберігаючими гірляндами та верхівкою у вигляді герба України.

Додамо, українські лісгоспи вже почали продаж новорічних ялинок. Лісівники вирощують ці дерева на новорічних плантаціях, які є в кожній області.

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КМДА Київ
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