Українські лісгоспи почали продаж новорічних ялинок

Українські лісгоспи вже почали продаж новорічних ялинок. Лісівники вирощують ці дерева на новорічних плантаціях, які є в кожній області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного агентства лісових ресурсів України у Facebook .

Як зазначили в прес-службі, термін вирощування таких дерев складає 4-8 років.

"Цей "новорічний врожай" - найбільш швидкостиглий. Адже зазвичай дерева ростуть, у залежності від породи, від 60 років і більше", - йдеться в прес-службі.

У відомстві додали, що створення плантацій новорічних ялинок є екологічно та економічно виправданим, бо час дозволяє за 60 років створити і реалізувати щонайменше 10 плантацій таких дерев.