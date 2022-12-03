ua ru
Сб, 03 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські лісгоспи почали продаж новорічних ялинок

Новость на русском →
Україна, Субота 03 грудня 2022 15:13
Українські лісгоспи почали продаж новорічних ялинок Фото: в Україні почали продаж новорічних ялинок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українські лісгоспи вже почали продаж новорічних ялинок. Лісівники вирощують ці дерева на новорічних плантаціях, які є в кожній області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного агентства лісових ресурсів України у Facebook.

Як зазначили в прес-службі, термін вирощування таких дерев складає 4-8 років.

"Цей "новорічний врожай" - найбільш швидкостиглий. Адже зазвичай дерева ростуть, у залежності від породи, від 60 років і більше", - йдеться в прес-службі.

У відомстві додали, що створення плантацій новорічних ялинок є екологічно та економічно виправданим, бо час дозволяє за 60 років створити і реалізувати щонайменше 10 плантацій таких дерев.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що цього року у центрі Києва встановлять невелику новорічну ялинку з енергозберігаючими гірляндами та верхівкою у вигляді герба України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новий рік
NEWS
Понад 500 окупантів та гелікоптер: нові втрати РФ в Україні від Генштабу
Понад 500 окупантів та гелікоптер: нові втрати РФ в Україні від Генштабу
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії