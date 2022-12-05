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Где купить живую елку в Киеве: список адресов сезонных ярмарок

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Киев, Понедельник 05 декабря 2022 22:05
Где купить живую елку в Киеве: список адресов сезонных ярмарок Фото: где купить живую елку в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве 15 декабря откроются официальные площадки по продаже живых новогодних деревьев. Будут работать они до 31 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА.

"Департаментом промышленности и развития предпринимательства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации сформирован адресный перечень сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев в Киеве, который утвержден заместителем председателя Киевской городской государственной администрации В. Мондриевским", - говорится в сообщении.

Отмечено, что ярмарки будут работать с 15 по 31 декабря.

Списов адресов елочных площадок можно найти по ссылке.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Киеве установят новогоднюю елку, которая будет символом несокрушимости. Она будет с энергосберегающими гирляндами и верхушкой в виде герба Украины.

Добавим, украинские лесхозы уже начали продажу новогодних елок. Лесоводы выращивают эти деревья на новогодних плантациях, которые есть в каждой области.

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КГГА Киев
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