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Где купить елку в Тернополе и когда стартует сезон продаж: ответ горсовета

Пятница 22 ноября 2024 13:40
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Где купить елку в Тернополе и когда стартует сезон продаж: ответ горсовета Сезон продаж елок в Тернополе начнется уже скоро (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Сезон продаж елок к рождественским и новогодним праздникам в Тернополе стартует в начале декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Тернопольского городского совета.

Когда именно и где будут продавать елки в Тернополе

Исполнительный комитет Тернопольского городского совета рассмотрел письмо от КП "Предприятие материально-технического обеспечения" и согласовал организацию торговли елками на территории города в период со 2 декабря по 31 декабря 2024 года.

Продавать деревья к праздникам в Тернополе будут по следующим адресам:

  • улица 15 апреля (возле дома №23)
  • улица Киевская (возле дома быта "Солнечный")
  • улица Ивана Мазепы (площадка у дома №2)
  • перекресток улиц Мира и Дружбы
  • улица Николая Карпенко (возле магазина "АТБ-маркет")
  • улица Степана Будного (возле магазина "АТБ-маркет")
  • проспект Степана Бандеры (возле магазина "Орбита")
  • перекресток улиц Леси Украинки и Клима Савуры
  • улица Сливенская (возле магазина "Смаколик")
  • улица Бродовская (площадка у верхнего тоннеля)
  • улица Андрея Шептицкого (возле АЗС "БРСМ")
  • проспект Степана Бандеры, 15 (площадка возле Тернопольского городского стадиона имени Романа Шухевича)

В решении горсовета уточняется, что торговлю елками можно будет производить при наличии:

  • документа о происхождении продукции
  • соглашения на санитарное содержание территории (заключенного с балансодержателем)

Контроль за исполнением решения был возложен на заместителя городского главы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Игоря Крысоватого.

Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о главной елке страны 2025 и праздничных мероприятиях в Киеве.

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