Где купить елку в Тернополе и когда стартует сезон продаж: ответ горсовета
Сезон продаж елок к рождественским и новогодним праздникам в Тернополе стартует в начале декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Тернопольского городского совета.
Когда именно и где будут продавать елки в Тернополе
Исполнительный комитет Тернопольского городского совета рассмотрел письмо от КП "Предприятие материально-технического обеспечения" и согласовал организацию торговли елками на территории города в период со 2 декабря по 31 декабря 2024 года.
Продавать деревья к праздникам в Тернополе будут по следующим адресам:
- улица 15 апреля (возле дома №23)
- улица Киевская (возле дома быта "Солнечный")
- улица Ивана Мазепы (площадка у дома №2)
- перекресток улиц Мира и Дружбы
- улица Николая Карпенко (возле магазина "АТБ-маркет")
- улица Степана Будного (возле магазина "АТБ-маркет")
- проспект Степана Бандеры (возле магазина "Орбита")
- перекресток улиц Леси Украинки и Клима Савуры
- улица Сливенская (возле магазина "Смаколик")
- улица Бродовская (площадка у верхнего тоннеля)
- улица Андрея Шептицкого (возле АЗС "БРСМ")
- проспект Степана Бандеры, 15 (площадка возле Тернопольского городского стадиона имени Романа Шухевича)
В решении горсовета уточняется, что торговлю елками можно будет производить при наличии:
- документа о происхождении продукции
- соглашения на санитарное содержание территории (заключенного с балансодержателем)
Контроль за исполнением решения был возложен на заместителя городского главы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Игоря Крысоватого.
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