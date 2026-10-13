Где купить доллар и евро 13 октября: актуальные курсы в банках и обменниках

Во вторник, 13 октября, разница между курсами продажи доллара в банках достигает 21 копейки. Евро можно приобрести по цене от 50,70 грн., а самая высокая стоимость американской валюты среди приведенных банков составляет 45,40 грн.

В каких банках самые низкие курсы продаж и где предлагают выгодные условия для сдачи валюты, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, доллар в обменниках покупают по 45,04 грн – на 12 копеек дороже, чем 12 октября. Курс продажи американской валюты вырос на 10 копеек – до 45,20 грн.

Евро, напротив, немного подешевел: курс покупки снизился на 2 копейки – до 50,63 грн. Продажа европейской валюты осталась на уровне 50,90 грн.

Фото: курс валют в обменниках 13 октября (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

В ПриватБанке доллар в отделениях продают по 45,25 грн (+15 копеек), а для карт – по 45,24 грн (+20 копеек). Банк покупает доллар у клиентов в отделениях по 44,65 грн (+15 копеек), а для карт – по 44,80 грн (+15 копеек).

Евро в отделениях ПриватБанка продают по 50,70 грн (без изменений), а для карт – по 50,76 грн (без изменений). Курс покупки в отделениях составляет 49,70 грн (без изменений), а для карт – 50,05 грн (+4 копейки).

В Ощадбанке доллар в ''Мобильном Ощаде'' стоит 45,19 грн (+9 копеек), а для карт – 45,35 грн (+10 копеек). Банк покупает доллар у клиентов в приложении по 44,90 грн (+15 копеек), а для карт – по 44,80 грн (+10 копеек).

Евро в ''Мобильном Ощаде'' продают по 50,70 грн (–10 копеек), а для карт – по 50,90 грн (–5 копеек). Курс покупки евро в приложении составляет 50,05 грн (без изменений), а для карт – 49,90 грн (–10 копеек).

В ПУМБ доллар в наличном обмене и по коммерческому курсу продают по 45,40 грн (+10 копеек). Наличный курс покупки составляет 44,80 грн (+10 копеек), а коммерческий – 44,90 грн (+10 копеек). Евро в наличном обмене продают по 51,00 грн (без изменений), а покупают по 50,30 грн (без изменений).

В Monobank доллар продают по 45,23 грн (+20 копеек), а покупают по 44,83 грн (+13 копеек). Евро стоит 50,75 грн при продаже (без изменений), а курс покупки составляет 50,08 грн (+3 копейки).

Фото: курсы валют в банках 13 октября (инфографика РБК-Украина)

Где выгоднее всего купить валюту

Среди приведенных банков дешевле купить доллар можно в Ощадбанке через ''Мобильный Ощад'' – за 45,19 грн. В Monobank курс составляет 45,23 грн, в ПриватБанке для карт – 45,24 грн, а в отделениях – 45,25 грн. В Ощадбанке для карточек доллар продают по 45,35 грн, а в ПУМБ – по 45,40 грн.

Евро дешевле всего продают в отделениях ПриватБанка и в ''Мобильном Ощаде'' – по 50,70 грн. В Monobank курс составляет 50,75 грн, а для карт ПриватБанка – 50,76 грн. В Ощадбанке для карт евро стоит 50,90 грн, а в ПУМБ – 51,00 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара среди приведенных предложений – 44,90 грн. Столько предлагают Ощадбанк в ''Мобильном Ощаде'' и ПУМБ по коммерческому курсу. В Monobank доллар покупают по 44,83 грн. По 44,80 грн предлагают ПриватБанк для карт, Ощадбанк для карт и ПУМБ по наличному обмену. В отделениях ПриватБанка курс составляет 44,65 грн.

Евро выгоднее всего сдать в ПУМБ – по 50,30 грн. В Monobank курс покупки составляет 50,08 грн. По 50,05 грн предлагают Ощадбанк в ''Мобильном Ощаде'' и ПриватБанк для карт. В Ощадбанке для карт евро покупают по 49,90 грн, а в отделениях ПриватБанка – по 49,70 грн.

Сколько стоят 1000 долларов в банках

Ощадбанк (''Мобильный Ощад'') – 45 190 грн.

Monobank – 45 230 грн.

ПриватБанк (для карт) – 45 240 грн.

ПриватБанк (в отделениях) – 45250 грн.

Ощадбанк (для карт) – 45 350 грн.

ПУМБ – 45400 грн.

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