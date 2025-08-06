Де за кордоном обмінюють українські права на іноземні без іспитів: список країн

В яких країнах світу можна обміняти права без іспитів

Громадянам розповіли, що можливість обміну українського посвідчення водія на іноземне - без складання теоретичних і практичних іспитів - забезпечена міжнародними договорами про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія (які вже набули чинності).

Зазначається, що такі міжнародні угоди вже діють з п'ятьма країнами світу:

з Іспанією - з 2010 року;

з Італією - з 2016 року;

з Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) - з 2021 року;

з Туреччиною - з 2023 року;

з Литвою - з 2023 року.

Це означає, що громадяни України, які переїхали на тимчасове або постійне проживання до цих країн, можуть:

звернутися до місцевих компетентних органів;

обміняти своє українське посвідчення водія на відповідний документ іноземної держави (без складання теоретичних і практичних іспитів).

Уточнюється, що перелік категорій посвідчень водія, які підлягають обміну, визначений в кожному конкретному міжнародному договорі.

У ГСЦ МВС повідомили також, що з 20 травня 2021 року відповідно до документа "The Driving Licences Order 2021" у Великій Британії здійснюється односторонній обмін українських посвідчень водія на британські - для категорії B.

Також розглядається можливість розширення обміну й для категорії C.

Простий обмін українського водійського посвідчення "працює" в деяких країнах світу (ілюстрація: hsc.gov.ua)

З якими країнами ГСЦ МВС розширює співпрацю

Українцям повідомили також, що Головний сервісний центр МВС продовжує активну роботу:

у сфері євроінтеграції;

щодо розширення співпраці з іноземними країнами у питанні взаємного визнання та обміну посвідчень водія.

Наразі розпорядженням Кабінету міністрів України від 29 квітня 2025 року №403-р схвалено проект угоди між КМУ та урядом Латвійської Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Крім того, у червні 2025 року - під час візиту прем'єр-міністра України до Французької Республіки - сторони підписали Декларацію про наміри, яка стане основою для майбутньої угоди.

Що важливо знати водіям з України в Євросоюзі

На тлі збройної агресії РФ проти України Європейський Союз запровадив тимчасові спеціальні правила для українських водіїв.

Так, з 28 липня 2022 року діє Регламент Європейського Парламенту та Ради від 18 липня 2022 року №2022/1280/ЄС, який передбачає: