Де за кордоном обмінюють українські права на іноземні без іспитів: список країн

Громадяни України, які виїхали за кордон, мають можливість обміняти українське посвідчення водія на іноземне - без складання теоретичних і практичних іспитів. Відповідні міжнародні договори вже діють із низкою країн світу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС.
Громадянам розповіли, що можливість обміну українського посвідчення водія на іноземне - без складання теоретичних і практичних іспитів - забезпечена міжнародними договорами про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія (які вже набули чинності).
Зазначається, що такі міжнародні угоди вже діють з п'ятьма країнами світу:
Це означає, що громадяни України, які переїхали на тимчасове або постійне проживання до цих країн, можуть:
Уточнюється, що перелік категорій посвідчень водія, які підлягають обміну, визначений в кожному конкретному міжнародному договорі.
У ГСЦ МВС повідомили також, що з 20 травня 2021 року відповідно до документа "The Driving Licences Order 2021" у Великій Британії здійснюється односторонній обмін українських посвідчень водія на британські - для категорії B.
Також розглядається можливість розширення обміну й для категорії C.
Українцям повідомили також, що Головний сервісний центр МВС продовжує активну роботу:
Наразі розпорядженням Кабінету міністрів України від 29 квітня 2025 року №403-р схвалено проект угоди між КМУ та урядом Латвійської Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.
Крім того, у червні 2025 року - під час візиту прем'єр-міністра України до Французької Республіки - сторони підписали Декларацію про наміри, яка стане основою для майбутньої угоди.
На тлі збройної агресії РФ проти України Європейський Союз запровадив тимчасові спеціальні правила для українських водіїв.
Так, з 28 липня 2022 року діє Регламент Європейського Парламенту та Ради від 18 липня 2022 року №2022/1280/ЄС, який передбачає:
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, що робити водіям, якщо їхні права не відображаються онлайн (в електронному Кабінеті водія чи в "Дії") - як легко оновити дані без походу в МВС.
Крім того, ми розповідали, в яких країнах світу можна їздити за кермом з українським посвідченням водія та як за потреби оформити міжнародне посвідчення водія (швидко та без іспитів).
Читайте також, чи можна сідати за кермо із простроченим водійським посвідченням під час війни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.